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Xe

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Mitsubishi trình làng Pajero thế hệ mới

Lê Tuấn

TPO - Mitsubishi vừa chính thức giới thiệu phiên bản Pajero hoàn toàn mới tại Nhật Bản. Màn ra mắt này đánh dấu sự trở lại của dòng SUV địa hình nổi tiếng sau 20 năm kể từ thế hệ thứ 4.

Được định là mẫu xe đầu bảng của Mitsubishi, Pajero thế hệ mới sở hữu diện mạo vững chãi của một mẫu SUV cỡ lớn, kết hợp các đường dập nổi khối tạo cảm giác khỏe khoắn và bề thế.

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Thiết kế phần đầu xe vuông vức, đi kèm 2 kiểu kiểu họa tiết lưới tản nhiệt, gồm dạng thanh ngang và dạng tổ ong. Cụm đèn trước và sau được tạo hình dạng chữ T theo ngôn ngữ thiết kế mới của Mitsubishi.

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Nhiều chi tiết trên xe cũng được thiết kế để gợi nhớ lịch sử dòng Pajero, trong đó cột C lấy cảm hứng từ khung chống lật trên thế hệ đầu tiên, còn họa tiết lục giác ở đuôi xe gợi nhớ hình ảnh lốp dự phòng treo sau ở các thế hệ tiền nhiệm.

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Mitsubishi Pajero thế hệ mới có hai tùy chọn màu ngoại thất nổi bật là đồng ánh kim và xanh ánh kim. Các cột và nóc xe có thể được sơn đen giúp tăng vẻ khỏe khoắn cho chiếc SUV.

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Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.920 x 1.925 x 1.910 mm và chiều dài cơ sở 2.870 mm. Bên trong cabin bố trí cấu hình 7 chỗ, ghế lái đặt cao nhằm tăng tầm quan sát.

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Hàng ghế thứ hai có thể trượt 150 mm và gập cuộn để hỗ trợ hành khách ra vào hàng ghế thứ ba. Hàng ghế cuối được thiết kế với khoảng để chân và khoảng cách từ đầu đến trần tương đối rộng. Xe có hệ thống làm mát ghế cùng điều hòa tự động 3 vùng độc lập.

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Về nội thất, khu vực điều khiển trung tâm được thiết kế theo phương ngang. Điểm nhấn là cụm màn hình liền khối gồm hai màn hình 14,3 inch, trong khi bảng điều khiển trung tâm và ốp cửa được bọc da mềm cao cấp.

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Xe được trang bị kính cách âm chuyên dụng cho kính chắn gió và toàn bộ cửa sổ trước, sau, đồng thời bổ sung các giải pháp tiêu âm phủ khắp thân xe.

Hệ thống giải trí sử dụng màn hình ngang 14,3 inch với giao diện trực quan, đồ họa riêng cho từng chế độ lái và 16 chủ đề nền thay đổi theo thời gian trong ngày. Cụm ba đồng hồ lấy cảm hứng từ những thế hệ Pajero trước đây được hiện đại hóa. Hệ thống cũng hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh, đi kèm dàn âm thanh 12 loa Yamaha.

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Về vận hành, Pajero mới sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn biến thiên, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp mới.

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Xe sử dụng khung gầm dạng thang có độ cứng cao, với tỷ lệ thép cường lực lớn nhằm tăng khả năng chống uốn, xoắn và cải thiện độ ổn định. Hệ thống treo trước tay đòn kép, trong khi phía sau sử dụng cầu cứng liên kết 5 điểm hoàn toàn mới.

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Các mối kết nối giữa khung xe và thân xe được gia cường giúp dập tắt rung chấn trên đường xấu nhanh chóng và cải thiện khả năng kiểm soát.

Pajero thế hệ mới sử dụng hệ truyền động hai cầu Super Select 4WD-II (SS4-II) của Mitsubishi với 4 chế độ gài cầu tùy theo điều kiện di chuyển, kết hợp khả năng vượt địa hình và độ ổn định thân xe trên đường nhựa.

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Công nghệ này kết hợp với hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC, tích hợp kiểm soát vào cua chủ động AYC, cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo ASTC, phanh ABS, đĩa phanh 18 inch và bộ trợ lực phanh điện tử. Xe có 7 chế độ lái.

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Hỗ trợ cho khả năng off-road là hệ thống quan sát toàn cảnh 3D sử dụng 4 camera, tạo hình ảnh mô phỏng môi trường xung quanh. Hệ thống còn có khả năng quan sát bề mặt đường bên dưới và ngay trước mũi xe - vị trí thường rơi vào điểm mù.

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Về an toàn, Pajero mới được trang bị loạt công nghệ hỗ trợ người lái và an toàn chủ động. Đáng chú ý, Pajero mới là mẫu xe Mitsubishi đầu tiên trang bị 8 túi khí SRS, bao gồm túi khí trung tâm phía trước nhằm hạn chế nguy cơ va chạm giữa hai hành khách ở hàng ghế trước.

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Mitsubishi Pajero mới sẽ được sản xuất tại Thái Lan, dự kiến ra mắt thị trường này vào tháng 10. Sau đó, mẫu SUV sẽ lần lượt ra mắt Nhật Bản và Úc, rồi tiếp tục mở rộng ra các khu vực gồm Đông Nam Á, Mỹ Latinh và Trung Đông.

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Trên thị trường quốc tế, Mitsubishi Pajero được định hướng trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser Prado. Tuy nhiên tại Việt Nam, dòng Prado do được nhập khẩu từ Nhật nên chịu thuế cao, từ đó được định vị ở phân khúc giá cao hơn.

Lê Tuấn
#Mitsubishi Pajero #Pajero #Mitsubishi #land cruiser Prado #suv #off-road #xe nhật

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