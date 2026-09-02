Tài xế kể trải nghiệm "giữ khoảng cách" trên cao tốc dịp lễ

TPO - Việc các phương tiện nghiêm túc chấp hành giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc dịp lễ mang đến cho nhiều tài xế một trải nghiệm giao thông có phần khác lạ.

Hành trình có thể dài hơn, nhưng quan trọng là an toàn

Anh Hùng Việt (trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội), cho biết chuyến về quê cùng gia đình trên cao tốc dịp lễ 2/9 mang đến một trải nghiệm khá khác so với trước đây. Theo anh, ngay ở đoạn đầu cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các phương tiện vẫn thường xuyên di chuyển sát nhau, nhiều tài xế có xu hướng “điền vào chỗ trống”. Tuy nhiên, sau khi qua trạm thu phí, tình hình có sự thay đổi rõ rệt.

“Có cảm giác ý thức của các tài xế được nâng lên hẳn. Mọi người bắt đầu chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước, có lẽ một phần vì lo camera giám sát ghi nhận và bị phạt nguội nên ai cũng cẩn thận hơn”, anh Việt nói.

Tuy nhiên, theo anh Việt, dù bản thân lái xe có ý thức chủ động duy trì khoảng cách đúng quy định nhưng khi thực hiện trong thực tế không hề đơn giản.

“Do mải tập trung giữ khoảng cách với xe trước, có lúc tôi nhìn xuống đồng hồ thấy xe đang chạy dưới tốc độ tối thiểu một chút. Khi đó tôi liền tăng ga nhẹ để tránh vi phạm.

Nhưng khi tăng tốc thì lại không giữ được khoảng cách đã căn trước đó so với xe phía trước. Cứ tiến lên thì lo không đủ khoảng cách, mà giảm tốc lại sợ chạy dưới tốc độ tối thiểu”, anh chia sẻ.

Một tình huống khác mà anh Việt cho rằng khiến việc giữ khoảng cách càng trở nên khó khăn là khi có một số phương tiện liên tục chuyển làn hoặc đi kiểu “điền vào chỗ trống”.

“Đến lúc căn được khoảng cách với xe phía trước, xe mình không đi dưới tốc độ tối thiểu thì lại có một xe khác từ làn bên cạnh chen vào khoảng trống. Theo phản xạ thì tôi phanh nhẹ để tạo thêm khoảng cách. Nhưng vừa nới ra thì xe khác lại tiếp tục chen vào. Cứ thế, phải kiên nhẫn điều chỉnh liên tục”, anh Việt kể.

Theo anh Việt, việc giữ khoảng cách an toàn khi đi cao tốc là nguyên tắc mọi tài xế phải tuân thủ, nhằm đảm bảo thời gian và không gian xử lý tình huống kịp thời, giảm nguy cơ tai nạn dồn toa. Dẫu vậy, có một điểm hạn chế mà anh nhận thấy trong chuyến đi về quê vừa qua là thời gian di chuyển bị kéo dài đáng kể.

“Bình thường từ Hà Nội đi Ninh Bình trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình có thể chạy tốc độ tối đa 100-120 km/h tùy đoạn. Nhưng hôm đó, tôi gần như chỉ đi được cao nhất 80 km/h.

Mọi năm, hành trình về quê của cả gia đình chỉ mất hơn 1 tiếng. Nhưng trong dịp lễ này, nếu chạy đúng luật luôn giữ khoảng cách an toàn theo tốc độ thì tổng thời gian di chuyển kéo dài gần 3 tiếng. Vừa lái vừa lo giữ khoảng cách nên cũng thấy căng thẳng hơn, ra khỏi cao tốc mới đỡ cảm giác này”, anh Việt cho biết.

Có trải nghiệm tương tự là chị Khương Huyền (Hà Nội). Theo chị, thông thường hành trình đi ô tô từ Hà Nội về Thanh Hóa của cả gia đình diễn ra trong khoảng 2,5-3 tiếng, nhưng chuyến đi về quê trong dịp lễ vừa qua đã kéo dài đến 7 tiếng.

Mặc dù thời gian ước tính ban đầu cho hành trình bị kéo dài nhưng chị Huyền cho biết chuyến về quê vừa qua lại cho gia đình chị có cơ hội trải nghiệm một phiên bản giao thông rất “văn minh”.

“Ai nấy nghiêm túc giữ khoảng cách an toàn, không phương tiện nào chạy bám quá sát xe phía trước. Nhìn cảnh ấy mà thấy giao thông Việt Nam hôm nay văn minh đến lạ. Đường thì vẫn đông xe nhưng khoảng cách giữa các xe thì rất thoáng”, chị Huyền nói.

Theo nhận định của chị Huyền, trong một số trường hợp mật độ xe đông như thời điểm chị và gia đình trải qua, các xe giữ đều khoảng cách cộng thêm một số phương tiện “điền vào chỗ trống” đã ảnh hưởng tới tốc độ chung của dòng xe lưu thông.

Dẫu vậy, chị cho rằng việc tốc độ nhanh hay chậm không quan trọng bằng đi đúng luật và an toàn, đồng thời khẳng định bản thân hoàn toàn ủng hộ quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Giữ khoảng cách tốt hơn, giảm nguy cơ va chạm và ùn tắc

Theo Cục CSGT, qua những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mặc dù lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cao tốc tăng cao, nhưng ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện có chuyển biến tích cực, trong đó việc đi đúng làn, hạn chế chuyển làn liên tục và chủ động giữ khoảng cách với xe phía trước đã được thực hiện tốt hơn.

Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến 12h ngày 1/9/2026, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn nào. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định trong bối cảnh mật độ giao thông tăng cao.

Có thời điểm lượng xe lớn khiến tốc độ lưu thông thực tế chậm hơn ngày thường. Tuy nhiên, nếu các phương tiện duy trì khoảng cách, hạn chế chuyển làn và không phát sinh va chạm, dòng xe vẫn có thể di chuyển liên tục.

Theo Cục CSGT, điều quan trọng không phải lúc nào cũng là chạy nhanh, mà là duy trì được hành trình thông suốt. Một phương tiện chạy nhanh nhưng sau đó phải dừng hàng giờ vì tai nạn, va chạm hoặc ùn tắc chưa chắc đến đích sớm hơn phương tiện duy trì tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách và lưu thông đều.

Khi hạn chế được các sự cố trên đường, người tham gia giao thông không chỉ tiết kiệm thời gian chờ đợi mà còn giảm nguy cơ hư hỏng phương tiện, chi phí sửa chữa và những rủi ro phát sinh.

Do đó, tốc độ tại một thời điểm có thể thấp hơn, nhưng tổng thời gian của cả hành trình có thể được rút ngắn khi giao thông được duy trì liên tục, an toàn và không phát sinh sự cố.