Lexus nâng cấp lớn cho dòng SUV chủ lực

Phiên bản mới được thay đổi thiết kế cả nội và ngoại thất, đồng thời lần đầu được trang bị hệ thống hybrid thế hệ thứ 6 của Lexus.

Đáng chú ý, phiên bản plug-in hybrid NX 450h+ được tăng dung lượng pin từ 18,1 lên 23 kWh. Bộ pin lớn hơn giúp phạm vi di chuyển thuần điện tăng từ 60 lên thành khoảng 100 km. Tại châu Âu, cấu hình hybrid này cho công suất kết hợp 303 mã lực.

Trong khi đó, NX 350h được trang bị bộ pin lithium-ion mới nhẹ hơn mượn từ mẫu ES 350h thế hệ mới. Lexus cũng đã cải tiến hệ thống làm mát nhằm tăng công suất tổng thể.

Hệ truyền động của NX 350h gồm động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L kết hợp hộp số e-CVT, cho công suất 196 mã lực. Bên cạnh các bản hybrid, Lexus vẫn cung cấp NX sử dụng động cơ đốt trong, với máy xăng 2.4L tăng áp, công suất 275 mã lực.

Về thiết kế, Lexus tiếp tục phát triển ngôn ngữ tạo hình "Vital x Tech" trên NX mới. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt con suốt không viền cùng cụm đèn pha mới. Ở phía sau, thiết kế đèn hậu cũng được tinh chỉnh với họa tiết chữ L lặp lại.

Với phiên bản thể thao F Sport, xe nổi bật với bộ mâm 20 inch thiết kế mới, cùm phanh màu đỏ và các chi tiết khí động học bổ sung ở cản sau.

Khoang nội thất của Lexus NX 2027 là khu vực có thay đổi rõ nhất. Bảng táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ đều được thiết kế lại, lấy cảm hứng từ ES thế hệ mới và SUV TZ.

Màn hình giải trí trung tâm kích thước 14 inch nổi bật trên bảng táp-lô, đặt cùng hàng với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng và phía trên cụm điều khiển được thiết kế lại. NX mới cũng sử dụng các nút điều khiển cảm ứng điện dung cho hệ thống điều hòa và camera, bố trí phía trên cửa gió điều hòa và khu vực điều khiển trung tâm mới.

Lexus cũng điều chỉnh tư thế ngồi trên xe. Dù thiết kế ghế không thay đổi, kỹ sư đã hạ thấp vị trí ghế, đưa người ngồi gần hơn với trọng tâm của xe nhằm cải thiện cảm giác vận hành.

NX còn được trang bị vô lăng mới với đường kính nhỏ hơn, đồng thời tinh chỉnh thiết kế để cải thiện độ bám và sự thoải mái, cũng như tăng biên độ điều chỉnh độ cao cho phép người lái đưa vô lăng lại gần hơn.

Bên cạnh đó, bàn đạp ga được tinh chỉnh để thao tác dễ dàng và thoải mái hơn, trong khi hệ thống lái được điều chỉnh theo hướng phản hồi nhanh nhạy hơn.

Lexus cũng thay đổi hình dạng khối động cơ nhằm tăng độ cứng, qua đó kiểm soát tiếng ồn và rung động tốt hơn. Mẫu NX mới được bổ sung vật liệu tiêu âm tại cản sau, cửa sau và các trụ giữa thân xe.

Theo Lexus, những cải tiến này giúp giảm khoảng 20% tiếng ồn từ động cơ và mặt đường lọt vào khoang cabin. Độ cứng sàn xe cũng được tăng khoảng 25%, qua đó cải thiện phản hồi của hệ thống lái và hạn chế rung động.

Một thay đổi khác nằm ở kết cấu tháp treo trước. Lexus tích hợp bộ phận này với kết cấu trụ trước, giúp độ cứng tăng khoảng 30%, góp phần nâng cao độ ổn định của thân xe.

Lexus NX nâng cấp dự kiến được bán tại châu Âu từ đầu mùa xuân năm 2027. Kể từ khi phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2014, Lexus đã bán được khoảng 1,9 triệu chiếc NX, trở thành xe bán chạy nhiều thứ hai của hãng chỉ sau đàn anh RX.