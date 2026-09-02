Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Lexus nâng cấp lớn cho dòng SUV chủ lực

Lê Tuấn

TPO - Thương hiệu xe sang Nhật Bản vừa công bố bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) cho mẫu SUV cỡ nhỏ Lexus NX.

Phiên bản mới được thay đổi thiết kế cả nội và ngoại thất, đồng thời lần đầu được trang bị hệ thống hybrid thế hệ thứ 6 của Lexus.

lexus-nx-us-spec-1503.jpg

Đáng chú ý, phiên bản plug-in hybrid NX 450h+ được tăng dung lượng pin từ 18,1 lên 23 kWh. Bộ pin lớn hơn giúp phạm vi di chuyển thuần điện tăng từ 60 lên thành khoảng 100 km. Tại châu Âu, cấu hình hybrid này cho công suất kết hợp 303 mã lực.

lexus-nx-us-spec-6.jpg

Trong khi đó, NX 350h được trang bị bộ pin lithium-ion mới nhẹ hơn mượn từ mẫu ES 350h thế hệ mới. Lexus cũng đã cải tiến hệ thống làm mát nhằm tăng công suất tổng thể.

Hệ truyền động của NX 350h gồm động cơ xăng 4 xi-lanh 2.5L kết hợp hộp số e-CVT, cho công suất 196 mã lực. Bên cạnh các bản hybrid, Lexus vẫn cung cấp NX sử dụng động cơ đốt trong, với máy xăng 2.4L tăng áp, công suất 275 mã lực.

lexus-nx-us-spec-3.jpg

Về thiết kế, Lexus tiếp tục phát triển ngôn ngữ tạo hình "Vital x Tech" trên NX mới. Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt con suốt không viền cùng cụm đèn pha mới. Ở phía sau, thiết kế đèn hậu cũng được tinh chỉnh với họa tiết chữ L lặp lại.

lexus-nx-us-spec-4.jpg
lexus-nx-us-spec-5.jpg

Với phiên bản thể thao F Sport, xe nổi bật với bộ mâm 20 inch thiết kế mới, cùm phanh màu đỏ và các chi tiết khí động học bổ sung ở cản sau.

2027-lexus-nx450h-1-copy-2048x1152.jpg

Khoang nội thất của Lexus NX 2027 là khu vực có thay đổi rõ nhất. Bảng táp-lô, cụm điều khiển trung tâm và bảng đồng hồ đều được thiết kế lại, lấy cảm hứng từ ES thế hệ mới và SUV TZ.

Màn hình giải trí trung tâm kích thước 14 inch nổi bật trên bảng táp-lô, đặt cùng hàng với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng và phía trên cụm điều khiển được thiết kế lại. NX mới cũng sử dụng các nút điều khiển cảm ứng điện dung cho hệ thống điều hòa và camera, bố trí phía trên cửa gió điều hòa và khu vực điều khiển trung tâm mới.

lexus-nx-us-spec-7.jpg

Lexus cũng điều chỉnh tư thế ngồi trên xe. Dù thiết kế ghế không thay đổi, kỹ sư đã hạ thấp vị trí ghế, đưa người ngồi gần hơn với trọng tâm của xe nhằm cải thiện cảm giác vận hành.

NX còn được trang bị vô lăng mới với đường kính nhỏ hơn, đồng thời tinh chỉnh thiết kế để cải thiện độ bám và sự thoải mái, cũng như tăng biên độ điều chỉnh độ cao cho phép người lái đưa vô lăng lại gần hơn.

2027-lexus-nx-global-debut-interior-7-2048x1170.jpg

Bên cạnh đó, bàn đạp ga được tinh chỉnh để thao tác dễ dàng và thoải mái hơn, trong khi hệ thống lái được điều chỉnh theo hướng phản hồi nhanh nhạy hơn.

Lexus cũng thay đổi hình dạng khối động cơ nhằm tăng độ cứng, qua đó kiểm soát tiếng ồn và rung động tốt hơn. Mẫu NX mới được bổ sung vật liệu tiêu âm tại cản sau, cửa sau và các trụ giữa thân xe.

lexus-nx-us-spec-1.jpg

Theo Lexus, những cải tiến này giúp giảm khoảng 20% tiếng ồn từ động cơ và mặt đường lọt vào khoang cabin. Độ cứng sàn xe cũng được tăng khoảng 25%, qua đó cải thiện phản hồi của hệ thống lái và hạn chế rung động.

Một thay đổi khác nằm ở kết cấu tháp treo trước. Lexus tích hợp bộ phận này với kết cấu trụ trước, giúp độ cứng tăng khoảng 30%, góp phần nâng cao độ ổn định của thân xe.

Lexus NX nâng cấp dự kiến được bán tại châu Âu từ đầu mùa xuân năm 2027. Kể từ khi phiên bản đầu tiên ra mắt năm 2014, Lexus đã bán được khoảng 1,9 triệu chiếc NX, trở thành xe bán chạy nhiều thứ hai của hãng chỉ sau đàn anh RX.

Lê Tuấn
#Lexus NX #lexus #SUV #xe hybrid #xe nhật #xe sang

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe