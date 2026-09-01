Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Dòng xe bán chạy thứ hai của Lexus được nâng cấp

Lê Tuấn

TPO - Lexus vừa đăng tải hình ảnh cho thấy cái nhìn đầu tiên về mẫu NX nâng cấp giữa vòng đời.

Mẫu SUV Lexus NX phiên bản mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 9 này, với một số thay đổi nhẹ ở ngoại thất cùng khoang nội thất được thiết kế lại.

Dòng Lexus NX lần đầu được giới thiệu vào cuối năm 2014, trước khi bước sang thế hệ thứ hai vào giữa năm 2021. Sau khoảng 5 năm, mẫu SUV hạng sang phát triển trên nền tảng chung với Toyota RAV4 đã đến thời điểm nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời.

Những hình ảnh teaser chính thức được Lexus công bố sau khi các nguyên mẫu NX phủ kín lớp ngụy trang nhiều lần bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm.

hrc-1ndwiaaugtf.jpg
Mẫu SUV hạng sang đến từ Nhật Bản sẽ được nâng cấp về công nghệ và kiểu dáng.

Đoạn video với hình ảnh khá tối cho thấy mẫu xe có thể được trang bị cụm đèn pha mới với hai dải LED nằm ngang. Thiết kế này nhiều khả năng kết hợp với phần đầu xe được tinh chỉnh, nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt mang phong cách tương tự RX cùng các hốc gió thể thao trên cản trước.

lexus-nx-teaser-exterior-1-2048x1280.jpg

Nhìn từ bên hông, NX mới gần như không thay đổi đáng kể, ngoại trừ màu sơn xanh mới kết hợp với bộ mâm hợp kim đa chấu màu tối. Lexus chưa hé lộ rõ phần đuôi xe, nhưng nhiều khả năng cụm đèn hậu sẽ được thiết kế lại đồ họa LED, đi kèm cản sau tinh chỉnh.

Bên trong cabin, NX nâng cấp được trang bị vô-lăng thiết kế hiện đại tương tự mẫu sedan ES, tích hợp dòng chữ Lexus cùng các nút điều khiển mới. Khu vực táp-lô cũng được làm mới theo hướng gọn gàng hơn, với thiết kế lại cửa gió điều hòa và cụm điều khiển điều hòa nằm bên dưới màn hình giải trí lớn.

lexus-nx-teaser-interior-1-2048x1280.jpg

Màn hình trung tâm có thể vẫn giữ nguyên kích thước như trên NX hiện hành, trong đó phiên bản cao cấp có tùy chọn màn hình cảm ứng 14 inch, nhưng giao diện được nâng cấp. Lexus cũng hé lộ hàng ghế trước bọc da màu đỏ, kết hợp đường chỉ khâu họa tiết hình chữ V tạo điểm nhấn.

Lexus NX hiện phát triển trên nền tảng TNGA-K và cung cấp các lựa chọn động cơ xăng tăng áp, hybrid tự sạc và plug-in hybrid. Hiện chưa rõ Lexus có thực hiện nâng cấp về hệ truyền động hay không, nhưng nhiều vẫn duy trì các tùy chọn hiện hành ở phiên bản facelift.

Những thông tin cụ thể hơn sẽ được Lexus công bố khi NX mới chính thức ra mắt trong ngày 1/9 theo giờ Nhật Bản. Đây hiện là mẫu xe bán chạy thứ hai của Lexus tại Bắc Mỹ cũng như trên toàn cầu, chỉ đứng sau mẫu RX.

Mẫu xe Nhật này được xếp chung phân khúc và cạnh tranh với BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Volvo XC60 và mẫu Acura RDX thế hệ mới sắp ra mắt.

Lê Tuấn
#Lexus NX #lexus #xe sang #SUV #xe nhật

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe