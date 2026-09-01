Dòng xe bán chạy thứ hai của Lexus được nâng cấp

TPO - Lexus vừa đăng tải hình ảnh cho thấy cái nhìn đầu tiên về mẫu NX nâng cấp giữa vòng đời.

Mẫu SUV Lexus NX phiên bản mới sẽ chính thức ra mắt toàn cầu vào tháng 9 này, với một số thay đổi nhẹ ở ngoại thất cùng khoang nội thất được thiết kế lại.

Dòng Lexus NX lần đầu được giới thiệu vào cuối năm 2014, trước khi bước sang thế hệ thứ hai vào giữa năm 2021. Sau khoảng 5 năm, mẫu SUV hạng sang phát triển trên nền tảng chung với Toyota RAV4 đã đến thời điểm nhận được bản nâng cấp giữa vòng đời.

Những hình ảnh teaser chính thức được Lexus công bố sau khi các nguyên mẫu NX phủ kín lớp ngụy trang nhiều lần bị bắt gặp trong quá trình thử nghiệm.

Mẫu SUV hạng sang đến từ Nhật Bản sẽ được nâng cấp về công nghệ và kiểu dáng.

Đoạn video với hình ảnh khá tối cho thấy mẫu xe có thể được trang bị cụm đèn pha mới với hai dải LED nằm ngang. Thiết kế này nhiều khả năng kết hợp với phần đầu xe được tinh chỉnh, nổi bật với lưới tản nhiệt hình con suốt mang phong cách tương tự RX cùng các hốc gió thể thao trên cản trước.

Nhìn từ bên hông, NX mới gần như không thay đổi đáng kể, ngoại trừ màu sơn xanh mới kết hợp với bộ mâm hợp kim đa chấu màu tối. Lexus chưa hé lộ rõ phần đuôi xe, nhưng nhiều khả năng cụm đèn hậu sẽ được thiết kế lại đồ họa LED, đi kèm cản sau tinh chỉnh.

Bên trong cabin, NX nâng cấp được trang bị vô-lăng thiết kế hiện đại tương tự mẫu sedan ES, tích hợp dòng chữ Lexus cùng các nút điều khiển mới. Khu vực táp-lô cũng được làm mới theo hướng gọn gàng hơn, với thiết kế lại cửa gió điều hòa và cụm điều khiển điều hòa nằm bên dưới màn hình giải trí lớn.

Màn hình trung tâm có thể vẫn giữ nguyên kích thước như trên NX hiện hành, trong đó phiên bản cao cấp có tùy chọn màn hình cảm ứng 14 inch, nhưng giao diện được nâng cấp. Lexus cũng hé lộ hàng ghế trước bọc da màu đỏ, kết hợp đường chỉ khâu họa tiết hình chữ V tạo điểm nhấn.

Lexus NX hiện phát triển trên nền tảng TNGA-K và cung cấp các lựa chọn động cơ xăng tăng áp, hybrid tự sạc và plug-in hybrid. Hiện chưa rõ Lexus có thực hiện nâng cấp về hệ truyền động hay không, nhưng nhiều vẫn duy trì các tùy chọn hiện hành ở phiên bản facelift.

Những thông tin cụ thể hơn sẽ được Lexus công bố khi NX mới chính thức ra mắt trong ngày 1/9 theo giờ Nhật Bản. Đây hiện là mẫu xe bán chạy thứ hai của Lexus tại Bắc Mỹ cũng như trên toàn cầu, chỉ đứng sau mẫu RX.

Mẫu xe Nhật này được xếp chung phân khúc và cạnh tranh với BMW X3, Mercedes-Benz GLC, Audi Q5, Volvo XC60 và mẫu Acura RDX thế hệ mới sắp ra mắt.