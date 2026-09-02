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Xe

Khi nào CSGT sẽ xử phạt lái xe vi phạm khoảng cách an toàn?

Hiện, CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại một số đoạn đường đủ điều kiện và thông qua hệ thống giám sát.

Hiện, CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại một số đoạn đường đủ điều kiện và thông qua hệ thống giám sát.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết chỉ xử lý vi phạm khoảng cách an toàn tại những đoạn đường đủ điều kiện và thông qua hệ thống giám sát.

Cụ thể, lực lượng CSGT chỉ kiểm soát, xử lý vi phạm tại những vị trí có tổ chức giao thông gồm biển báo và vạch xác định khoảng cách xe theo quy chuẩn; có hệ thống giám sát để ghi nhận vi phạm là “bằng chứng điện tử”.

Việc có dữ liệu điện tử kết hợp với biển báo, vạch kẻ đường về khoảng cách trên đường (clip, hình ảnh) sẽ giúp xác định chính xác tốc độ và khoảng cách của phương tiện tại thời điểm đó.

Hiện việc kiểm soát, xử lý được triển khai tại Km219 và Km326 thuộc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Còn lại trên các đoạn khác của đường cao tốc người lái xe phải tự chủ động có ý thức về giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước căn cứ vào tốc độ lưu thông, với mục tiêu lớn nhất là bảo đảm an toàn cho mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Ngoài ra, để chủ động phòng ngừa tai nạn, Cục CSGT đã chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về việc phải giữ khoảng cách với xe liền trước, chỉ xử lý hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với những xe cố tình vi phạm hoặc bị nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm.

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 168/2024, mức phạt cho lỗi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước trên cao tốc là 4-6 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cao tốc mà gây tai nạn giao thông, mức phạt tăng lên thành 20-22 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

tech.zingnews.vn
#khoảng cách an toàn

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