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Xe

Range Rover trình làng mẫu xe điện đầu tiên

Lê Tuấn

TPO - Phiên bản Range Rover Electric hứa hẹn mang đến công suất tương đương động cơ V8, khả năng cách âm, sự yên tĩnh và năng lực vận hành off-road vốn là thế mạnh của dòng Range Rover.

Cận cảnh SUV điện hạng sang Range Rover Electric. Video: Youcar

Sau thời gian dài ấp ủ, Land Rover vừa chính thức trình làng Range Rover Electric, bổ sung phiên bản thuần điện cho dòng SUV đầu bảng của hãng.

Về thiết kế, ngoại hình của Range Rover Electric gần như không khác biệt so với Range Rover thế hệ thứ 5 sử dụng động cơ đốt trong ra mắt cuối năm 2021.

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Những thay đổi ngoại thất chủ yếu nằm ở lưới tản nhiệt được làm kín, bộ mâm hợp kim mới và phần gầm xe được thiết kế lại. Điều này giúp tối ưu tính khí động học, từ đó tăng khoảng 16 km phạm vi hoạt động trên đường cao tốc.

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Range Rover Electric sẽ được cung cấp với hai tùy chọn chiều dài cơ sở tiêu chuẩn và trục cơ sở kéo dài, cùng các phiên bản SE, HSE, Autobiography, SV, SV Ultra và SV Black. Bên cạnh đó là phiên bản đặc biệt First Edition dành cho giai đoạn đầu mở bán.

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Khoang nội thất cũng được kế thừa từ Range Rover tiêu chuẩn, nhưng bổ sung giao diện màn hình riêng cho xe điện, tích hợp tính năng dự đoán phạm vi hoạt động với sự hỗ trợ của AI và cập nhật phần mềm pin qua mạng.

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Land Rover đặc biệt nhấn mạnh khả năng cách âm của Range Rover Electric, được mô tả là yên tĩnh hơn so với phiên bản động cơ V8.

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Range Rover Electric sử dụng nền tảng kiến trúc MLA được điện hóa. Xe được trang bị hai mô-tơ điện do Land Rover tự phát triển và sản xuất, cho tổng công suất 542 mã lực và mô-men xoắn 850 Nm.

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Thông số này cao hơn 12 mã lực và 100 Nm so với động cơ V8 4.4L tăng áp kép có mild-hybrid. Bên cạnh đó, Range Rover Electric tăng tốc tốc nhanh hơn, từ 0-96 km/h chỉ mất 4,3 giây so với 4,5 giây của bản V8.

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Bộ pin của xe có dung lượng 118,5 kWh, được đặt trong bộ vỏ nhôm cường độ cao bên dưới sàn khoang cabin. Phạm vi hoạt động tối đa theo chuẩn WLTP đạt 600 km. Đây được đánh giá là mức khá tốt trong phân khúc SUV điện hạng sang.

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Khi sử dụng sạc nhanh DC công suất 350 kW, hệ thống pin 800V có thể nạp từ 10-80% trong 22 phút. Với 10 phút sạc, xe có thể bổ sung thêm tối đa khoảng 220 km quãng đường di chuyển.

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Land Rover cho biết đã nộp hơn 300 đơn xin cấp bằng sáng chế cho mẫu SUV điện này. Một trong những điểm nổi bật là hệ thống quản lý nhiệt ThermAssist, giúp tiết kiệm tới 40% năng lượng sưởi ấm và tăng thêm 40 km phạm vi hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

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Range Rover Electric sử dụng hệ thống giảm xóc chủ động hai van lấy từ Range Rover Sport SV, kết hợp với hệ thống treo khí nén hai khoang và đánh lái bánh sau. Các cảm biến có thể tự động theo dõi mực nước, từ đó nâng gầm và cho phép xe lội nước ở mức tối đa 900 mm.

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Hãng xe Anh Quốc cũng hứa hẹn duy trì khả năng off-road trên Range Rover Electric với hệ thống Quản lý Lực kéo Tích hợp (ITM), hệ thống Điều khiển Động lực Thông minh (IDD), giúp xe dễ dàng vượt qua địa hình trơn trượt, leo dốc đứng.

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Mẫu SUV điện này nặng khoảng 2.885 kg, cao hơn 75 kg so với phiên bản plug-in hybrid (PHEV), dù trọng tâm xe thấp hơn bản V8. Khả năng kéo tối đa đạt 2,5 tấn, thấp hơn mức 3,5 tấn của các phiên bản động cơ đốt trong và 3 tấn của bản PHEV.

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Tại Anh, Range Rover Electric có giá từ 154.070 bảng (khoảng 5,4 tỷ đồng), đã bao gồm chi phí để lăn bánh. Mẫu SUV điện này được sản xuất tại nhà máy của Land Rover ở Anh, cùng dây chuyền với các phiên bản hybrid nhẹ và PHEV.

Lê Tuấn
#Range Rover electric #xe điện #SUV hạng sang #Land Rover #Range Rover #range rover điện

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