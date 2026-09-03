Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

Mazda sắp ‘đại tu’ dàn SUV chủ lực, có mẫu chỉ mới về Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Kế hoạch nâng cấp quy mô lớn đối với 4 mẫu SUV gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 của Mazda được xúc tiến sau khi nhóm này không đạt mức doanh số như kỳ vọng.

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda đã nỗ lực nâng tầm các dòng SUV theo hướng cao cấp hơn với nền tảng khung gầm dẫn động cầu sau mới, động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng và kích thước ngày càng lớn.

Chiến lược này mang đến nhiều điểm hấp dẫn đối với giới yêu xe, nhưng dường như Mazda vẫn muốn tiến xa hơn. CEO Mazda, ông Masahiro Moro cho biết hãng đang chuẩn bị thực hiện những thay đổi lớn đối với CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90, đồng thời nhấn mạnh đây sẽ không phải kiểu nâng cấp giữa vòng đời thông thường.

2024-06-mazda-cx-60-cx-70-cx-80-cx-90-lineup-range-4.jpg

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản, ông Moro cho biết Mazda dự định sẽ có thay đổi đáng kể trên 4 mẫu SUV nêu trên.

“Chúng tôi sẽ thay đổi ngoại thất, nội thất và hệ truyền động, đồng thời thực hiện những nâng cấp với quy mô chưa từng có từ trước đến nay”, ông Moro cho biết.

Có một lý do khá rõ ràng khiến Mazda dành nhiều sự chú ý cho nhóm sản phẩm này. Trong năm tài chính 2025, tổng doanh số toàn cầu của CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 đạt 150.637 xe, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu 200.000 xe mà hãng đặt ra. Kết quả này đặc biệt đáng chú ý tại Mỹ, nơi Mazda đã bán hơn một nửa số SUV thuộc dòng cỡ lớn.

Đầu tháng này, Giám đốc tài chính Mazda Jeffrey Guyton thừa nhận hãng cần mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại Mỹ, đồng thời xác nhận rằng một số cải tiến sản phẩm đang được phát triển.

Tuy nhiên, Mazda chưa tiết lộ cụ thể những thay đổi này sẽ bao gồm những gì. Dù vậy, hé lộ của CEO Moro cho thấy đây nhiều khả năng sẽ là một cuộc cải tổ toàn diện, thay vì chỉ thay đổi cản xe, thiết kế mâm hay nội thất.

hero-suv-line-up-1920-x-1080px.jpg

Trong đó, nâng cấp về hệ truyền động đang rất được mong đợi. Mazda được cho là đang phát triển công nghệ Skyactiv-Z thế hệ mới và hệ thống này sẽ không chỉ giới hạn trên các động cơ 4 xi-lanh. Điều đó có thể mở đường cho một danh mục động cơ mới có khả năng cạnh tranh tốt hơn trong bối cảnh hybrid đang chiếm ưu thế.

Mazda kỳ vọng những nâng cấp sắp tới sẽ giúp tăng độ nhận diện của dàn SUV “CX hai số” với tư cách là dòng xe chủ lực của thương hiệu. Dẫu vậy, thời điểm thực hiện đợt nâng cấp toàn diện này vẫn chưa được công bố.

Bốn mẫu SUV cũng có thể không được nâng cấp cùng lúc. Trong số này, CX-60 là mẫu xe ra mắt sớm nhất vào năm 2022, trong khi CX-70 chỉ được đưa tới thị trường Bắc Mỹ từ năm 2024.

Tại Việt Nam, Mazda mới đưa về hai mẫu SUV cao cấp là CX-60CX-90 từ tháng 6 năm nay. Trong đó, CX-60 có giá 1,699 tỷ đồng và CX-90 giá từ 1,899 tỷ đồng.

Lê Tuấn
#Mazda #SUV #CX-60 #CX-70 #cx-80 #cx-90 #suv cao cấp #xe nhật

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe