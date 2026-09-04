Bố Chi Pu và hành trình 4.600 km xuyên Việt bằng Geely EX5 EM-i: Từ lo ‘nằm đường’ đến lên kế hoạch đi Cà Mau

Cuối tháng 7, chú Dũng Tuấn cùng gia đình hoàn thành hành trình xuyên Việt khoảng 4.600 km bằng chiếc Geely EX5 EM-i được con gái Chi Pu tặng. Trước chuyến đi, chú từng lo xe có thể “nằm đường”, nhưng khi hành trình còn chưa kết thúc, trải nghiệm ngoài mong đợi đã khiến chú hào hứng, nghĩ tới kế hoạch lái xe tới Cà Mau vào mùa hè năm sau.

Với chú Dũng Tuấn, lái xe xuyên Việt vào mùa hè vốn là một thói quen nhiều năm. Trước đây, những hành trình này được thực hiện trên chiếc SUV Nhật đã gắn bó với chú gần một thập kỷ. Năm nay, kế hoạch vẫn vậy nhưng phương tiện đã thay đổi.

Vài tháng trước, khi Chi Pu ra Hà Nội tham dự sự kiện của Geely, chú Dũng Tuấn tới chủ yếu để gặp con gái. Sau đó, Chi hỏi bố có muốn lái thử xe không. Vì tò mò, chú trải nghiệm cả 2 mẫu xe Geely EX2 và Geely EX5 EM-i.

Chi tiếp tục hỏi chú thấy Geely EX5 EM-i thế nào và có muốn đổi chiếc xe đã sử dụng nhiều năm hay không.

Geely EX5 EM-i chính thức trở thành người bạn đồng hành của chú Dũng Tuấn từ đầu tháng 4/2026.

Chú thừa nhận khi ấy mình khá bất ngờ. Chiếc xe Nhật cũ vẫn hoạt động ổn định và trước đó chú “chưa bao giờ nghĩ sẽ đi xe Trung Quốc”. Sau lần lái thử, chú dành thêm thời gian tìm hiểu về Geely và công nghệ của hãng rồi mới đồng ý với đề nghị đổi xe của con gái.

Nhưng với một người có thói quen tự lái hàng nghìn kilomet mỗi mùa hè, chuyến xuyên Việt mới thực sự là dịp để chiếc xe mới trả lời những băn khoăn còn lại.

4.600 km để trả lời nỗi lo “nằm đường”

“Hè năm nay chú vẫn có kế hoạch đi xuyên Việt, nhưng lần này là bằng chiếc xe năng lượng mới Geely EX5 E-i nên có phần háo hức pha chút lo lắng. Lo nhất là liệu có bị nằm đường không”, chú Dũng Tuấn kể.

Nỗi lo không chỉ nằm ở độ ổn định của một chiếc xe còn mới với người sử dụng. Chú cũng băn khoăn liệu xe mang theo nhiều người, nhiều hành lý có đủ sức vượt những cung đường dốc lên Đà Lạt, hay việc sử dụng nhiên liệu trên một hành trình dài sẽ ra sao.

Chuyến đi của chú Dũng Tuấn và gia đình kéo dài khoảng hai tuần, xuất phát từ Hà Nội, qua miền Trung tới Đà Nẵng, Tuy Hòa, Đà Lạt, Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi rồi quay trở lại phía Bắc qua Nghệ An.

Ở mỗi địa phương, gia đình thường nghỉ lại một đến hai ngày và tiếp tục lái thêm từ vài chục đến hàng trăm kilomet để tham quan các khu vực xung quanh. Kết thúc chuyến đi, đồng hồ hành trình ghi nhận khoảng 4.600 km.

Trên xe có bốn người, gồm chú Dũng Tuấn, anh trai chú (chú nói vui cả hai đều ở độ tuổi U80) và hai trẻ em. Lượng hành lý mang theo khá nhiều, chất đầy khoang hành lý phía sau và phải bố trí thêm một phần bên trong cabin.

Dù phải ngồi xe qua nhiều chặng dài liên tiếp, chú cho biết những người đồng hành vẫn cảm thấy thoải mái, không bị say xe hay mệt mỏi đáng kể sau mỗi chặng. Hai cháu nhỏ vẫn có thể sinh hoạt, vui chơi bình thường trên xe.

“Sau mỗi chặng mọi người không ai cảm thấy mệt mỏi, đau người, trẻ con có thể ngủ ngon lành ở trên xe. Cảm giác ngồi ghế xe như ngồi sofa ở nhà”, chú chia sẻ lại nhận xét của mọi người.

Trong 4.600 km, hai cung đường để lại cho chú nhiều ấn tượng là đèo Khánh Lê và đèo Ngoạn Mục.

Trước chuyến đi, khả năng leo đèo khi xe mang nhiều hành lý là một trong những điều chú băn khoăn. Trải nghiệm thực tế khiến nỗi lo này dần biến mất.

“Khi vượt xe chỉ cần nhích nhẹ là xe vọt luôn, cho cảm giác an toàn khi vượt. Khi leo đèo thì không có cảm giác phải dí ga, như đi bình thường, phải lắng nghe mới thấy tiếng máy hơi rú lên một tí”, chú Dũng Tuấn kể.

Khi xuống đèo, chú chú ý tới hệ thống phanh tái sinh. Theo quan sát trên màn hình xe, có chặng quá trình thu hồi năng lượng giúp dung lượng pin tăng trở lại khoảng 10%.

Một chi tiết khác cũng được chú đánh giá cao là quá trình chuyển đổi giữa vận hành điện và động cơ xăng. Theo chú, những người ngồi trên xe hầu như không cảm nhận rõ khi hệ thống thay đổi giữa hai chế độ.

Chỉ sạc ba lần trong hai tuần

Nếu khả năng vận hành dần giải tỏa những băn khoăn trước chuyến đi, hạ tầng sạc lại là điểm khiến chú Dũng Tuấn thấy chưa thuận tiện.

Trong khoảng 4.600 km, chiếc EX5 EM-i chỉ được sạc tại ba điểm: Đà Nẵng, Đà Lạt và Nha Trang. Chú thường tranh thủ sạc vào buổi tối trong những ngày nghỉ lại tại các thành phố này. Theo ghi nhận của chú, mỗi lần sạc kéo dài khoảng 45-60 phút và chi phí khoảng 120.000-150.000 đồng tùy trạm.

Cách sử dụng xe của chú cũng khá rõ ràng: trong thành phố ưu tiên chạy điện, khi đi đường dài và cao tốc chuyển sang chế độ Hybrid. Vì vậy, việc không tìm thấy trạm sạc trên nhiều cung đường không ảnh hưởng đến lịch trình chung của gia đình.

Điểm chú chưa hài lòng nằm ở việc số lượng trạm còn hạn chế và trải nghiệm giữa các mạng lưới chưa đồng nhất. “Trạm sạc ít quá và phải cài đặt nhiều app quá”, chú nhận xét.

Theo trải nghiệm thực tế của chú Dũng Tuấn, các mạng lưới sử dụng ứng dụng riêng, mức giá khác nhau và người dùng phải duy trì tiền trong nhiều tài khoản. Với một chuyến đi qua nhiều tỉnh thành, những thao tác này tạo ra sự bất tiện nhất định.

Nhưng diểm khác biệt ở chỗ chính việc xe vẫn có thể tiếp tục hành trình bằng chế độ hybrid giúp chú không phải xây dựng lịch trình xoay quanh vị trí trạm sạc hay quá băn khoăn về chi phí đổ xăng so với một chiếc xe thuần điện hay thuần xăng thông thường.

“Là người thích công nghệ và ưa khám phá, chú hài lòng với sự lựa chọn dòng xe PHEV của mình, vừa sử dụng được xe năng lượng mới tràn ngập công nghệ, vừa không phải lo ‘chưa đến chợ đã hết pin’”, chú hào hứng chia sẻ sau chuyến đi.

Có những chặng đường khiến chú có cảm giác “đi mãi mà không hết xăng”

Trong hành trình xuyên Việt, đoạn Tuy Hòa – Đà Lạt – Nha Trang – Bình Định là chặng chú Dũng Tuấn nhớ rõ nhất về mức tiêu hao nhiên liệu.

Xe được đổ xăng tại Tuy Hòa, sau đó tiếp tục lên Đà Lạt, xuống Nha Trang rồi tới Bình Định mới phải đổ xăng trở lại. Dọc chặng này, xe chủ yếu sử dụng động cơ xăng kết hợp hệ thống hybrid, việc sạc ở Đà Lạt và Nha Trang chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại trong thành phố.

“Chặng Tuy Hòa - Đà Lạt - Nha Trang - Bình Định làm chú thấy bất ngờ vì đi đường dài, leo đèo vượt núi… đi mãi mà không hết xăng”, chú kể.

Theo dữ liệu hiển thị trên xe mà chú theo dõi trong suốt hành trình, mức tiêu hao ở một số chặng đồng bằng khoảng 3,1 lít/100 km; trên các đoạn đồi núi khoảng 3,8 lít/100 km. Riêng chặng Tuy Hòa – Đà Lạt – Nha Trang – Bình Định, màn hình xe ghi nhận khoảng 3,8 lít/100 km. Đây là số liệu cá nhân chú quan sát từ hệ thống tính toán trên xe trong điều kiện sử dụng thực tế và còn tùy vào cách thức lái xe, vận hành của mỗi người.

Trong toàn bộ chuyến đi, chú nhớ đã đổ xăng khoảng bốn lần, mỗi lần khoảng 500.000-800.000 đồng. Do không lưu lại đầy đủ hóa đơn, chú không đưa ra con số tổng chi phí nhiên liệu chính xác, nhưng chắc chắn là tiết kiệm xăng hơn rất nhiều so với những chuyến trước đây chú đi.

Từ “sợ” giữ làn đến thường xuyên dùng trên cao tốc

Một trong những thay đổi thú vị nhất sau 4.600 km lại nằm ở cách chú Dũng Tuấn sử dụng công nghệ hỗ trợ lái.

Khi mới làm quen với Geely EX5 EM-i, tính năng giữ làn từng khiến chú không thoải mái.

“Tính năng giữ làn lúc đầu làm chú hơi ‘sợ’ vì nó cứ tự đánh lái không theo ý mình và sợ nó không ổn định, ‘thông minh’ như quảng cáo. Lúc đầu chưa quen nên nhiều lúc cứ dùng tay ghìm vô lăng lại”, chú kể.

Công nghệ và tiện ích trên chiếc Geely EX5 EM-i giúp những lái xe U80 như chú Dũng Tuấn và anh trai tự tin và thoải mái hơn trên những cung đường.

Sau một thời gian sử dụng, chú bắt đầu quen với cách hệ thống hoạt động. Trên cao tốc và những đoạn quốc lộ thông thoáng, chú thường xuyên sử dụng hỗ trợ giữ làn kết hợp ga tự động thích ứng.

“Sau này lúc quen và tin tưởng rồi thì tay cứ thả lỏng cho xe tự giữ làn”, chú nói.

Với một người lái ở độ tuổi U80, chú nhìn nhận các công nghệ này từ góc độ khá thực tế. Khi phải lái nhiều giờ liên tục, việc giảm bớt thao tác giữ tốc độ và điều chỉnh xe trong làn giúp người lái nhàn hơn, dù vẫn phải duy trì quan sát và sẵn sàng xử lý tình huống.

Chú còn kể vui rằng xe chạy nhàn hơn cũng khiến mình dễ buồn ngủ hơn, nên trên đường phải uống cà phê nhiều hơn khi lái chiếc xe cũ.

Đây cũng là tính năng nào ban đầu chú ít để ý nhưng sau chuyến xuyên Việt lại thấy rất hữu ích và rất “khoái” nó sau hành trình hơn 4.600 km trải nghiệm.

Khi chuyến đi chưa kết thúc, kế hoạch tới Cà Mau đã bắt đầu

Trước ngày khởi hành, chú Dũng Tuấn còn lo liệu xe có “nằm đường” và phải gọi cứu hộ hay không. Nhưng ngay khi hành trình xuyên Việt vẫn đang diễn ra, câu chuyện giữa hai anh em đã chuyển sang một điểm đến khác: miền Tây.

Chú Dũng Tuấn check in người bạn đường của mình tại Ana Mandara Đà Lạt - khu nghỉ dưỡng thuộc hệ sinh thái Tasco, một điểm đến mà chú và gia đình vô cùng yêu thích bởi không gian yên tĩnh, trong lành và riêng tư.

“Chú và người anh trai, đều ở độ tuổi U80, dự định mùa hè năm sau sẽ tiếp tục lái chiếc xe này vào miền Tây, xuống mũi Cà Mau rồi ghé TP.HCM thăm Chi Pu. Thậm chí nếu nếu điều kiện cho phép, các chú còn định đi sang Lào, Campuchia… nữa cơ”.

Trong chuyến đi vừa qua cũng có những khoảnh khắc khiến chú Dũng Tuấn thấy rất thú vị. Khi xe dừng đổ xăng ở Tuy Hòa hay đỗ tại Đà Nẵng, Nha Trang, chú kể có người tới xem, chụp ảnh, xin xem nội thất rồi hỏi về giá và trải nghiệm sử dụng xe. Còn với riêng chú, sau hành trình trải nghiệm 4.600 km, ý nghĩa của chiếc EX5 EM-i cũng đã khác so với ngày đầu nhận xe.

Nếu khi ấy đây trước hết là món quà của con gái yêu, thì giờ chú gọi nó là người bạn có thể tiếp tục đồng hành trên những hành trình sau.

Khi được hỏi sẽ nói gì nếu Chi Pu hỏi bố cảm nhận thế nào về món quà sau chuyến xuyên Việt, chú trả lời: “Chiếc xe là món quà như liều thuốc tăng lực mang lại cho bố sức khỏe dẻo dai hơn, sự hưng phấn, tự tin hơn để tiếp tục lên kế hoạch chinh phục những nẻo đường xa hơn, dài hơn trên dải đất hình chữ S này.”

Từ nỗi lo “nằm đường” trước ngày xuất phát đến kế hoạch đi tiếp tới Cà Mau, bằng chính trải nghiệm của mình, Geely EX5 EM-i đã thật sự chinh phục một “tài già” như chú Dũng Tuấn, khiến chú xóa bỏ hoàn toàn mọi nghi ngại và được truyền cảm hứng để tiếp tục khám phá những vùng đất mới.