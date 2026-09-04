Một hãng xe châu Âu lâu năm có nguy cơ bị 'xóa sổ'

TPO - Chiến dịch cắt giảm chi phí quy mô lớn của Volkswagen vốn đã dẫn đến việc đóng cửa một hoặc hai nhà máy, nhưng giờ đây có thể kéo theo sự biến mất của cả một thương hiệu ô tô hơn 75 tuổi.

Sau những thông tin về kế hoạch đóng cửa nhà máy và cắt giảm tới 100.000 việc làm, một tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy Volkswagen có thể khai tử thương hiệu SEAT (Tây Ban Nha) trong 3 năm tới.

Mới đây, tờ WirtschaftsWoche của Đức dẫn lại tài liệu của tập đoàn Volkswagen cho biết: “Thương hiệu SEAT sẽ được loại bỏ theo một lộ trình có trật tự và tiết kiệm chi phí, muộn nhất vào cuối năm 2029, đồng thời đảm bảo tiếp tục hỗ trợ khách hàng hiện hữu, chẳng hạn dịch vụ hậu mãi, cũng như thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ hiện tại”.

SEAT là nhà sản xuất ô tô Tây Ban Nha thuộc Tập đoàn Volkswagen.

Đáng chú ý, mới hồi tháng 1, Volkswagen vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của thương hiệu SEAT sau khi giới thiệu phiên bản nâng cấp của Ibiza và Arona. Chỉ 8 tháng sau, các tài liệu nội bộ lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác.

Tài liệu cũng cho biết các sản phẩm, hoạt động bán hàng và cơ sở hạ tầng sản xuất của SEAT sẽ được dồn sang cho thương hiệu Cupra nếu có thể, bởi việc tiếp tục duy trì SEAT dưới hình thức hiện tại sẽ làm tốn thêm nguồn lực.

Đây có thể là hồi kết đối với thương hiệu được thành lập từ năm 1950 và nằm dưới sự kiểm soát của Volkswagen từ thập niên 1980. Tuy nhiên, hướng đi này thực tế đã dần trở nên rõ ràng trong thời gian qua.

Xe điện Cupra Raval.

Cupra ban đầu chỉ là một nhánh xe hiệu suất cao của SEAT trước khi tách thành thương hiệu độc lập vào năm 2018 và ngày càng được Volkswagen ưu ái hơn.

Cupra được trao cơ hội phát triển mẫu xe điện Raval, trong khi Skoda xây dựng Epiq dựa trên nền tảng linh kiện mới của Volkswagen ID.Polo. Trong khi đó, SEAT vẫn chưa sở hữu một mẫu xe điện thực sự đáng kể nào, cho thấy vị thế ngày càng khác biệt giữa hai thương hiệu.

Các số liệu kinh doanh phần nào lý giải cho chiến lược này. SEAT và Cupra đạt tổng doanh số kỷ lục 586.300 xe trong năm 2025. Tuy nhiên, doanh số Cupra tăng tới 33%, trong khi SEAT giảm 17%. Theo các nguồn tin, Volkswagen đặt mục tiêu để Cupra một mình đạt doanh số từ 500.000-600.000 xe mỗi năm trong tương lai.

Dẫu vậy, việc SEAT nguy cơ bị “khai tử” vốn được cho là một phần trong chương trình tái cấu trúc quy mô lớn mà Volkswagen đang triển khai trên toàn tập đoàn. Lãnh đạo tập đoàn muốn cắt giảm công suất từ khoảng 12 triệu xe xuống còn 9 triệu xe mỗi năm, trong bối cảnh doanh số suy yếu tại Trung Quốc, các rào cản thuế quan và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trên toàn cầu.

Volkswagen chưa chính thức xác nhận thông tin về việc khai tử SEAT. Trong khi đó, văn phòng báo chí SEAT Cupra tại Anh chỉ nói rằng toàn ngành ô tô bao gồm Volkswagen Group và SEAT đang trải qua một quá trình chuyển đổi sâu rộng, được thúc đẩy bởi định hướng điện hóa.