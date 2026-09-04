VinFast Kinet có gì hỗ trợ người dùng trong mùa mưa?

Ngày mưa khiến người dùng đối mặt với tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt và những điểm ngập xuất hiện bất ngờ. Trên VinFast Kinet, pin đạt chuẩn IP67, bánh 14 inch, gầm cao 160 mm giúp người dùng chủ động hơn trong nhiều tình huống.

IP67 hỗ trợ người dùng trong những ngày mưa

Trời mưa khiến điều kiện di chuyển thay đổi nhanh chóng. Mặt đường trở nên trơn trượt, ổ gà bị che khuất bởi nước và một số tuyến phố xuất hiện điểm ngập ngoài dự kiến. Bởi thế, với người thường xuyên di chuyển trong thành phố, khả năng thích ứng với mưa và nước ngập nhẹ là một tiêu chí quan trọng khi chọn xe.

Ở khía cạnh này, VinFast Kinet đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, với khả năng chịu mức ngập sâu 0,5 m trong tối đa 30 phút. “Tiêu chuẩn này giúp tôi tự tin hơn khi qua một số cung đường ngập nhẹ. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa người dùng có thể tùy ý đi vào vùng ngập sâu hoặc để xe tiếp xúc với nước trong thời gian dài”, chị Trần Thanh Hà (TP.HCM), chủ xe Kinet nói.

Cũng theo chị Hà, trước khi khởi hành vào ngày mưa, người lái nên kiểm tra tình trạng xe và mức pin. Qua màn hình TFT và ứng dụng, chủ xe có thể theo dõi thông tin phương tiện, đặc biệt là tình trạng pin để tránh bất ngờ hết pin giữa đường.

Nếu lỡ đi vào vùng ngập sâu, xe sau đó cần được đỗ ở vị trí khô thoáng để theo dõi. Khả năng chẩn đoán lỗi cung cấp thêm thông tin cho chủ xe trong nhiều tình huống. Ngoài ra, chủ xe cũng cần đưa xe tới xưởng dịch vụ để kiểm tra chuyên môn nếu có dấu hiệu bất thường.

Mặt đường xấu không làm khó Kinet

Kinet sử dụng bánh 14 inch, đi kèm lốp trước kích thước 90/90-14 và lốp sau 120/70-14. Kích thước bánh lớn hỗ trợ xe đi qua gờ giảm tốc, khe nối và những đoạn mặt đường không bằng phẳng thường gặp trong đô thị.

Khoảng sáng gầm 160 mm tạo độ thoáng khi xe đi qua điểm chuyển tiếp, miệng dốc hoặc những vũng nước nông trên mặt đường. “Có những đoạn mưa xuống là xuất hiện vũng nước ở chân dốc hoặc gần gờ giảm tốc. Gầm xe đủ cao giúp tôi bớt lo cạ phần dưới, nhưng vẫn phải đi chậm để quan sát”, chị nhận xét.

Hệ thống giảm xóc của Kinet gồm phuộc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi phía sau, góp phần kiểm soát dao động khi gặp mặt đường xấu. Trang bị này hữu ích khi nước mưa làm người lái khó nhận biết sớm vết vá hoặc những chỗ chênh cao.

Kinet sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Trên đường ướt, người lái cần giảm tốc sớm, giữ khoảng cách lớn hơn với phương tiện phía trước và thực hiện thao tác phanh đều, tránh bóp phanh hoặc đổi hướng đột ngột.

Giữ tầm nhìn, kiểm soát tay ga

Khả năng quan sát là yếu tố đặc biệt quan trọng khi trời mưa. Kinet được trang bị đèn pha LED Projector, đèn xi-nhan và đèn hậu LED, hỗ trợ người lái quan sát phía trước và giúp các phương tiện khác nhận biết xe trong điều kiện ánh sáng thấp.

Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, khi di chuyển, tín hiệu chuyển hướng cần được bật sớm, đồng thời người lái nên tránh chạy quá sát ô tô hoặc xe tải bởi lượng nước bắn lớn có thể làm tầm nhìn giảm đột ngột.

Động cơ in-hub của Kinet có công suất cực đại 5.200 W, cho khả năng tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa tới 6 giây. Khả năng phản hồi nhanh mang lại sự chủ động khi khởi hành hoặc nhập vào dòng phương tiện, nhưng trên mặt đường ướt, người dùng cần điều chỉnh tay ga đều và tránh tăng tốc đột ngột.

“Kinet phản hồi ga nhanh nên đi phố khá chủ động. Khi trời mưa, tôi mở ga từ tốn hơn, giảm tốc trước giao lộ và hạn chế phanh gấp”, chị Hà chia sẻ.

Tại lối lên hầm hoặc đoạn đường nghiêng, theo chị, tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc giúp hạn chế tình trạng xe trôi lùi khi người lái chuyển từ phanh sang tay ga. Hệ thống này mang lại thêm sự hỗ trợ trong lúc khởi hành, nhất là khi mặt đường ướt và phía sau có nhiều phương tiện chờ.

Nhờ sự kết hợp giữa khả năng chống nước và cấu hình vận hành nổi trội trong phân khúc, Kinet giúp người dùng bớt áp lực trong những ngày mưa.