Châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng chung: Động lực từ đổi mới công nghệ

TPO - Diễn đàn Truyền thông Châu Á - Thái Bình Dương (APMF 2026) chính thức khai mạc hôm nay 5/9 tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, với chủ đề "Xây dựng con đường hướng tới thịnh vượng chung cho cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương: Sự đồng thuận và hành động của truyền thông".

Do Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tân Hoa Xã và chính quyền tỉnh Quảng Đông chủ trì, APMF 2026 đóng vai trò là tiền đề quan trọng cho Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 do Thâm Quyến đăng cai tổ chức vào tháng 11 tới. Khoảng 400 đại biểu đại diện cho hơn 200 tổ chức báo chí-truyền thông chính thống, tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu và đại sứ quán từ 42 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Diễn đàn. Bà Melissa Fleming, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Truyền thông Toàn cầu, đã có bài phát biểu qua video, kêu gọi lan toả thông tin thực, nâng cao lòng tin, chia sẻ hiện thực để khu vực ngày càng ổn định và thịnh vượng.

Bà Melissa Fleming, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về Truyền thông Toàn cầu, phát biểu qua video. Ảnh: Tư Hiền.

Sau đó, ông Lyu Yansong, Tổng biên tập Tân Hoa Xã, có bài phát biểu quan trọng trực tiếp tại APMF 2026. "Diễn đàn này tạo ra một nền tảng để chúng ta tăng cường hợp tác và đóng góp mới cho hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, ông nói. Diễn đàn đã đạt được nhiều kết quả đáng chú ý.

Ông Lyu Yansong, Tổng biên tập Tân Hoa Xã, phát biểu trực tiếp tại APMF 2026. Ảnh: Tư Hiền.

Ra mắt Ủy ban Tổ chức Quan hệ Đối tác Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương

Để tăng cường hợp tác giữa các tổ chức truyền thông và các viện nghiên cứu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tân Hoa Xã phối hợp các tổ chức truyền thông, viện nghiên cứu và các tổ chức khác hàng đầu trong khu vực để khởi động Chương trình Đối tác Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương (Chương trình) ngày 5/9.

Lễ ra mắt Ủy ban Tổ chức Quan hệ Đối tác Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương (Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Đoàn Thị Tuyết Nhung đứng giữa) ngày 5/9 ở Thâm Quyến. Ảnh: Tư Hiền.

Với mục tiêu thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, đôi bên cùng thắng giữa các tổ chức truyền thông trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Chương trình thiết lập một nền tảng trao đổi và hợp tác truyền thông, tập trung vào bốn khía cạnh: đối thoại cấp cao, truyền thông phối hợp, đổi mới công nghệ và hợp tác thực tiễn.

Ban Tổ chức Chương trình gồm 16 tổ chức sáng lập đến từ Trung Quốc và nước ngoài, trong đó có Thông tấn xã Việt Nam, hãng tin Nga TASS...

Dự án đào tạo thuộc Chương trình Đối tác Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương (APMP 100)

Các hoạt động đào tạo báo chí do Tân Hoa Xã tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Đối tác Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2026, Dự án sẽ cung cấp cơ hội đào tạo cho 100 chuyên gia truyền thông từ khắp khu vực.

Thông qua sự kết hợp giữa các bài giảng chuyên ngành, tham quan thực tế và trao đổi tương tác, APMP 100 sẽ cung cấp chương trình đào tạo cho các chuyên gia truyền thông trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chương trình học sẽ bao gồm sự phát triển của truyền thông hội tụ tại Trung Quốc, hệ sinh thái truyền thông dựa trên nền tảng, ứng dụng thực tiễn của trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới trong truyền thông, sản xuất nội dung dựa trên công nghệ...

Triển lãm Thành tựu Đổi mới Khoa học và Công nghệ

Triển lãm Thành tựu Đổi mới Khoa học và Công nghệ trưng bày những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất từ ​​tỉnh Quảng Đông, đặc biệt là Thâm Quyến, tập trung vào các sản phẩm sản xuất tại Quảng Đông và ngành sản xuất thông minh tại Thâm Quyến.

Phóng viên Tân Hoa Xã Wang Xiansi giới thiệu bằng tiếng Việt về robot hình người pha cà phê từ A tới Z. Ảnh: Tư Hiền.

Triển lãm được chia thành bốn khu vực theo chủ đề. "Khám phá vẻ đẹp của thế giới: Ứng dụng truyền thông thông minh" giới thiệu các kịch bản công nghệ truyền thông. "Khám phá vẻ đẹp của công nghệ: Trí tuệ thể hiện" nêu bật những thành tựu tiên tiến của Thâm Quyến trong lĩnh vực trí tuệ thể hiện và tương tác AI. "Khám phá vẻ đẹp của cuộc sống: Chất lượng sống" trưng bày các sản phẩm như thiết bị đeo thông minh, thiết bị chụp ảnh và in 3D. "Khám phá vẻ đẹp của đô thị: Thành phố thông minh" giới thiệu nền tảng mô hình song sinh kỹ thuật số và các giải pháp giao thông thông minh.

Ai cũng có thể dễ dàng chơi đàn ghitar với loại đàn không dây ứng dụng công nghệ cao. Ảnh: Tư Hiền.

Thông qua Thỏa thuận Thâm Quyến

Thỏa thuận Thâm Quyến của Diễn đàn Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương được các đại biểu tham dự thông qua, phản ánh sự đồng thuận rộng rãi về việc thúc đẩy hợp tác mở, phát triển kỹ thuật số, thông minh và xanh, cũng như tăng cường hợp tác truyền thông. Thoả thuận cũng nhấn mạnh cam kết chung trong việc duy trì thương mại đa phương, mở rộng các giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và cùng nhau thúc đẩy sự thịnh vượng trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Báo cáo Chỉ số Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương

Dựa trên mẫu hơn 200.000 bài báo từ hơn 200 cơ quan truyền thông chính thống trên khắp khu vực, nhóm nghiên cứu của Tân Hoa Xã đã xây dựng mô hình Chỉ số Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương để xác định các mô hình tường thuật trong truyền thông khu vực, và làm sâu sắc thêm bức tranh tường thuật chiến lược tổng thể và xu hướng phát triển của hợp tác châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh mới.

Theo Chỉ số Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương, mô hình truyền thông của APEC đã trải qua quá trình cải tiến liên tục, dần chuyển từ "đưa tin tập trung vào các sự kiện tại các cuộc họp thường niên" sang "thảo luận định hướng giá trị một cách thường xuyên", với tầm ảnh hưởng khu vực ngày càng tăng. Sự cởi mở, đổi mới và hợp tác đã trở thành những chủ đề cốt lõi trong truyền thông của APEC, liên tục củng cố sự đồng thuận trong khu vực. Trong đó, chủ đề "cởi mở" được phân tích sâu sắc nhất, "đổi mới" dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng truyền thông, và "hợp tác" bao quát phạm vi rộng nhất và đạt được mức độ đồng thuận cao nhất, cùng nhau thúc đẩy một môi trường dư luận quốc tế thuận lợi cho việc xây dựng cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Khởi động chương trình truyền thông đa phương tiện toàn cầu

Tiếp nối Chương trình Phỏng vấn chung dành cho các nhà báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tân Hoa Xã, cùng với các cơ quan truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã khởi động chương trình truyền thông đa phương tiện toàn cầu với chủ đề "Những câu chuyện phát triển châu Á - Thái Bình Dương".

Một loạt báo cáo chuyên sâu và sản phẩm truyền thông mới về đổi mới khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hợp tác xuyên biên giới giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và kết nối kinh tế số đã được triển khai và việc phát hành chúng trên các nền tảng truyền thông chính thống đang được thúc đẩy.

Ngày 5/9 đã diễn ra Lễ Trao đổi văn kiện hợp tác truyền thông giữa 8 tổ chức thành viên Trung Quốc thuộc Ban Tổ chức Diễn đàn Đối tác Truyền thông châu Á - Thái Bình Dương với các đối tác nước ngoài đến từ Peru, Myanmar, Nga, Malaysia, Indonesia...

Cùng ngày, diễn ra Lễ khởi động Sáng kiến ​​Hợp tác Truyền thông "Hội tụ tại Thâm Quyến, Kiến tạo một khu vực châu Á - Thái Bình Dương tốt đẹp hơn".

Sáng kiến này bao gồm ba dự án chính. Đầu tiên, chia sẻ công nghệ: xây dựng Trung tâm Truyền thông Kỹ thuật số và Thông minh khu vực châu Á - Thái Bình Dương Thâm Quyến.

Thứ hai, đồng sáng tạo nội dung: khởi động chương trình "Chứng kiến ​​kỳ tích, tìm giải pháp - Đồng sáng tạo và phát sóng đồng thời".

Thứ ba, cùng phát triển tài năng: thành lập Trung tâm Đào tạo Truyền thông Thanh niên châu Á - Thái Bình Dương...