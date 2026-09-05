Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nam thanh niên đi bộ trên đường ray ở TPHCM bị tàu hỏa tông tử vong

Nguyễn Tiến

TPO - Nam thanh niên 22 tuổi đi bộ trên đường ray tại phường Hiệp Bình, TPHCM bất ngờ bị tàu SE6 chạy hướng Nam - Bắc tông trúng, tử vong tại chỗ.

Trưa 5/9, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân được xác định là T.T.Đ. (22 tuổi, quê Khánh Hòa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, tàu SE6 chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi tàu vừa qua giao lộ với đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình, bất ngờ tông trúng anh Đ. đang đi bộ trên đường ray.

tp-c_1788582949437-1520346798200758317-1520346798200758317-a53ecd24182d59f4b96f8fb181e21840-9795.jpg
Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ tai nạn đường sắt khiến nam thanh niên 22 tuổi tử vong. Ảnh: Nguyễn Tiến

Cú tông khiến nam thanh niên lọt dưới gầm tàu và tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu dừng lại vài phút để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, trình báo cơ quan chức năng rồi tiếp tục hành trình.

Vụ việc thu hút nhiều người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi, khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nhẹ.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nguyễn Tiến
#tai nạn đường sắt #TPHCM #tàu hỏa #tai nạn giao thông #đi bộ trên đường ray #công an #tử vong

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe