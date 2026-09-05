Lật máy cày, thiếu niên 14 tuổi tử vong

TPO - Thấy máy cày bị lún, thiếu niên 14 tuổi leo lên buồng lái, tăng ga để thoát lầy, nhưng máy cày bất ngờ lật úp, đè thiếu niên tử vong tại chỗ.

Ngày 5/9, Công an tỉnh Đồng Tháp và Viện Kiểm sát nhân dân phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến một thiếu niên tử vong tại ấp Phú Quới, xã Phú Thành.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, anh Lương Minh Chiến (SN 1992, ngụ xã Phú Thành) thuê em P.T.T. (SN 2012) và V.T.N. (SN 2008) vận hành hai máy cày để làm đất ruộng lúa.

Chiều 4/9, máy cày do N. điều khiển không may bị mắc kẹt do lún sâu xuống ruộng. Lúc này, N. nhờ T. đến nhà anh Chiến lấy dây xích để kéo máy cày lên.

Hiện trường vụ lật máy cày khiến thiếu niên tử vong.

Tuy nhiên, T. lại đến chiếc máy cày đang mắc kẹt của N. và tháo bông trục (dàn xới) của máy. Tiếp đó, thiếu niên 14 tuổi này trực tiếp lên vị trí lái và tăng ga mạnh để đưa máy cày thoát lầy, nhưng máy cày lại lật úp, đè lên người em T.

Phát hiện sự việc, N. hốt hoảng tri hô và kêu gọi những người dân ở khu vực gần đó chạy đến hỗ trợ. Mọi người đã cố gắng tìm cách kéo chiếc máy cày lên để đưa T. ra ngoài, nhưng do phương tiện có trọng lượng quá lớn nên không nâng lên được.

Sự việc sau đó nhanh chóng được báo cho anh Chiến và trình báo công an địa phương. Hậu quả vụ tai nạn khiến em T. tử vong tại chỗ.