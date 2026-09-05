Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy nhà ở TPHCM, người chồng tử vong, vợ con bị thương

Nguyễn Dũng

TPO - Vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) khiến người chồng tử vong, vợ và con bị thương.

Ngày 5/9, các đơn vị chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

img-9998.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 kết hợp bán rau củ trên đường Phan Văn Hớn, cách khu vực ngã tư An Sương khoảng 2 km.

Căn nhà gồm hai gian, phía trước có cửa cuốn và cửa kéo. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ba người trong một gia đình gồm hai vợ chồng và người con mắc kẹt bên trong.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa và cứu người nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Bà Thanh Nga (50 tuổi), sống gần hiện trường, cho biết trước khi xảy ra vụ cháy, bà nghe tiếng hai vợ chồng cãi vã lớn trong nhà. Sau đó, lửa bùng lên nhanh, bên trong có tiếng kêu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 3 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, phá cửa và đưa ba người mắc kẹt ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi, tường ám khói. Một số kết cấu cửa sắt bị biến dạng do sức nóng.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết người chồng sau đó tử vong, còn người vợ và con bị bỏng, đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.

Nguyễn Dũng
#Cháy nhà #Cháy ki ốt #Cháy 1 người chết #Cháy ki ốt 1 người chết #Công an TPHCM #Điều tra vụ cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe