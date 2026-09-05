Cháy nhà ở TPHCM, người chồng tử vong, vợ con bị thương

TPO - Vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) khiến người chồng tử vong, vợ và con bị thương.

Ngày 5/9, các đơn vị chức năng TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà trên đường Phan Văn Hớn, phường Đông Hưng Thuận, khiến một người tử vong và hai người bị thương.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại căn nhà cấp 4 kết hợp bán rau củ trên đường Phan Văn Hớn, cách khu vực ngã tư An Sương khoảng 2 km.

Căn nhà gồm hai gian, phía trước có cửa cuốn và cửa kéo. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, ba người trong một gia đình gồm hai vợ chồng và người con mắc kẹt bên trong.

Phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, tìm cách dập lửa và cứu người nhưng bất thành do ngọn lửa lan nhanh.

Bà Thanh Nga (50 tuổi), sống gần hiện trường, cho biết trước khi xảy ra vụ cháy, bà nghe tiếng hai vợ chồng cãi vã lớn trong nhà. Sau đó, lửa bùng lên nhanh, bên trong có tiếng kêu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH điều động 3 xe chuyên dụng cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, phá cửa và đưa ba người mắc kẹt ra ngoài đi cấp cứu.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều đồ đạc, vật dụng bên trong căn nhà bị thiêu rụi, tường ám khói. Một số kết cấu cửa sắt bị biến dạng do sức nóng.

Đại diện UBND phường Đông Hưng Thuận cho biết người chồng sau đó tử vong, còn người vợ và con bị bỏng, đang được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất.