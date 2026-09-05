Hà Nội không để tồn lưu rác thải trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (29/8 - 2/9/2026), toàn bộ chuỗi thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội được vận hành liên tục, an toàn, không để phát sinh tình trạng ứ đọng rác thải hay điểm đen môi trường.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, trong toàn bộ thời gian nghỉ lễ, công tác vận hành tại hai khu xử lý chất thải tập trung của thành phố là Nam Sơn (xã Trung Giã) và Xuân Sơn (phường Tùng Thiện) được duy trì ổn định, kiểm soát chặt chẽ quy trình kỹ thuật và an toàn môi trường.

Công nhân môi trường ứng trực thu gom rác trên đường Nguyễn Trãi dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Tính lũy kế từ ngày 29/8 đến 8h ngày 2/9, tổng lượng rác sinh hoạt được vận chuyển về hai cơ sở này đạt 31.560 tấn. Dù lượng rác thải phát sinh từ các xã, phường biến động tăng theo từng ngày, các đơn vị vận hành vẫn tiếp nhận toàn bộ khối lượng thu gom, hoàn toàn không xảy ra tình trạng tồn đọng xe chở rác hay gián đoạn dây chuyền.

Tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, hoạt động tiếp nhận và xử lý diễn ra liên tục 24/24 giờ. Trong đó, lượng rác xử lý chôn lấp hợp vệ sinh tại ô số 8 duy trì trung bình khoảng 800 tấn/ngày (tổng lũy kế đạt 5.068 tấn). Đáng chú ý, Nhà máy điện rác Sóc Sơn vận hành ổn định cả 4 lò đốt với công suất bình quân 4.200 tấn/ngày, tiếp nhận xử lý đốt rác đạt 17.100 tấn. Cùng với việc xử lý rác, hệ thống trạm xử lý nước rỉ rác tại Nam Sơn kiểm soát và xử lý an toàn 19.148 m³ (trung bình 4.787 m³/ngày).

Tương tự, tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn, tổng khối lượng rác đưa vào xử lý bằng công nghệ đốt rác phát điện tại Nhà máy điện rác Seraphin đạt 8.660 tấn, với công suất tối đa ghi nhận 2.250 tấn/ngày; khối lượng rác chôn lấp hợp vệ sinh tại các vị trí bù phụ đạt 730 tấn (dao động từ 41 đến 534 tấn/ngày); khối lượng nước rỉ rác xử lý đạt 1.607 m³/ngày.

Đánh giá về năng lực đáp ứng của hạ tầng xử lý, ông Nguyễn Văn Quý - Trưởng phòng Quản lý chất thải rắn (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) nhấn mạnh, các cơ sở xử lý tập trung đóng vai trò then chốt trong việc giữ nhịp toàn bộ chuỗi thu gom và vận chuyển. Khi các nhà máy điện rác và bãi chôn lấp hoạt động thông suốt, áp lực rác tồn đọng ở khu vực dân cư và các điểm tập kết trong nội đô lập tức được giải tỏa nhanh chóng, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm thứ phát.

Ứng trực 24/24 giờ, giữ sạch các tuyến phố và không gian công cộng

Song song với hạ tầng xử lý tại nguồn tiếp nhận cuối cùng, công tác duy trì vệ sinh môi trường trên toàn mạng lưới đường phố, khu dân cư và các điểm tham quan công cộng cũng được triển khai đồng bộ.

Khu vực hồ Hoàn Kiếm có lượng rác lớn, được công nhân môi trường tích cực dọn vệ sinh. Ảnh: Thanh Hồng

Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp môi trường tăng tần suất thu gom, điều chỉnh thời gian thu gom - vận chuyển khoa học vào các khung giờ thấp điểm nhằm hạn chế cản trở giao thông và không làm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Lực lượng công an xã, phường đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, yêu cầu các đơn vị sau khi hoàn thành ca thu gom phải hoàn trả ngay mặt đường sạch sẽ, xử lý nghiêm các trường hợp đổ trộm phế thải, xả rác bừa bãi.

Đặc biệt, phương án phục vụ nghỉ lễ được kích hoạt chế độ ứng trực 24/24 giờ. Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Môi trường bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật, phương tiện cơ giới tăng cường tuần tra, giám sát và điều phối linh hoạt các tình huống phát sinh, nhất là tại các tuyến đường trục chính hướng tâm và khu vực diễn ra các sự kiện chào mừng kỷ niệm Quốc khánh. Xe quét hút bụi, xe phun nước rửa đường hoạt động liên tục tại các tuyến phố trọng điểm.

Tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - nơi đón lượng lớn đồng bào cả nước và du khách quốc tế về viếng Lăng dịp 2/9, Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp và Môi trường cùng Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) đã lắp đặt bổ sung hệ thống nhà vệ sinh lưu động trên các tuyến đường lân cận như Ngọc Hà, khu vực Công viên Bách Thảo, đồng thời bố trí công nhân thu gom rác thường trực.

Nhờ sự chuẩn bị từ sớm, công tác chỉ đạo đồng bộ và sự phối hợp liên tục giữa các khâu từ cơ sở đến các đầu mối xử lý tập trung, toàn bộ hơn 31.500 tấn rác phát sinh trong 5 ngày nghỉ lễ đã được xử lý an toàn, giữ vững diện mạo đô thị Thủ đô sạch sẽ, phong quang.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.