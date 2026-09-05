Con trai nữ anh hùng Lê Thị Riêng nghẹn ngào trong ngày khai giảng tại ngôi trường mang tên mẹ

TPO - Đứng giữa ngôi trường mang tên người mẹ kính yêu, chứng kiến các thế hệ học trò tái hiện lịch sử qua những tiết mục nghệ thuật, ông Lê Chí Công không nén được xúc động và niềm tự hào.

Sáng 5/9, hòa trong không khí khai giảng chung của cả nước, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng ở phường Thới An, TPHCM tổ chức buổi lễ khai giảng rất ý nghĩa, hào hùng và đậm chất lịch sử.

VIDEO: Tiết mục nghệ thuật “Lê Thị Riêng – dấu son lịch sử - khơi nguồn ước mơ” của thầy và trò Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng trong ngày khai giảng năm học mới.

Đặc biệt, đây cũng là năm học đầu tiên ngôi trường mang tên nữ anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Lê Thị Riêng hoạt động với mô hình liên cấp, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Ngôi trường được cải tạo từ trụ sở UBND Quận 12 cũ, với các dãy phòng học khang trang, sơn màu xanh tươi mát.

Sau tiếng trống trường khai giảng năm học mới, tiết mục nghệ thuật “Lê Thị Riêng – dấu son lịch sử - khơi nguồn ước mơ” bắt đầu. Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã tái hiện lại cuộc đời hào hùng, kiên cường, bất khuất của nữ anh hùng Lê Thị Riêng.

Ông Lê Chí Công con trai nữ anh hùng Lê Thị Riêng chăm chú theo dõi tiết mục nghệ thuật đặc biệt

Lãnh đạo TPHCM, lãnh đạo nhà trường và ông Lê Chí Công cùng quyên góp cho quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc"

Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường trao quà cảm ơn và gửi lời tri ân đến gia đình ông Lê Chí Công.

Ngồi ở hàng ghế danh dự, ông Lê Chí Công không nén được xúc động khi nhìn thấy các thế hệ tương lai tri ân và tái hiện lại cuộc đời của mẹ mình đầy hào hùng.

“Trước đây, tôi từng tham dự một số hoạt động, sự kiện tại các trường mang tên mẹ. Tuy nhiên, cảm xúc hôm nay lại hoàn toàn khác. Đây là lễ khai giảng đầu tiên, cũng là ngôi trường liên cấp quy mô lớn và khang trang mang tên Lê Thị Riêng được khánh thành. Sự kiện hôm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân, gia đình mà còn thể hiện sự tri ân to lớn của thành phố và nhà nước”, ông Công chia sẻ.

Nhìn những gương mặt rạng rỡ, ngây thơ trong ngày khai giảng, ông Công tin rằng truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục được thắp sáng và truyền lửa cho các thế hệ học sinh trường Lê Thị Riêng trên con đường tri thức.

Kết thúc lễ khai giảng, ông Công tham quan ngôi trường mang tên mẹ mình.

Năm học 2026-2027, TPHCM có hơn 2,62 triệu học sinh, tăng hơn 96.000 em so với năm học trước. Trong đó, khối công lập có 2.193.065 học sinh, khối ngoài công lập có 427.973 học sinh.

Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngoài tiết mục nghệ thuật lịch sử, nhà trường còn tổ chức hoạt động gây quỹ, quyên góp “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu của Tổ quốc”. “Thông qua hoạt động, nhà trường mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương và truyền thống đoàn kết trong toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh”, thầy Minh cho biết.