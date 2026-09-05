Con trai nữ anh hùng Lê Thị Riêng nghẹn ngào trong ngày khai giảng tại ngôi trường mang tên mẹ

Sáng 5/9, hòa trong không khí khai giảng chung của cả nước, Trường TH-THCS-THPT Lê Thị Riêng ở phường Thới An, TPHCM tổ chức buổi lễ khai giảng rất ý nghĩa, hào hùng và đậm chất lịch sử.
Đặc biệt, đây cũng là năm học đầu tiên ngôi trường mang tên nữ anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam Lê Thị Riêng hoạt động với mô hình liên cấp, từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Ngôi trường được cải tạo từ trụ sở UBND Quận 12 cũ, với các dãy phòng học khang trang, sơn màu xanh tươi mát.
Sau tiếng trống trường khai giảng năm học mới, tiết mục nghệ thuật “Lê Thị Riêng – dấu son lịch sử - khơi nguồn ước mơ” bắt đầu. Tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đã tái hiện lại cuộc đời hào hùng, kiên cường, bất khuất của nữ anh hùng Lê Thị Riêng.
Ngồi ở hàng ghế danh dự, ông Lê Chí Công không nén được xúc động khi nhìn thấy các thế hệ tương lai tri ân và tái hiện lại cuộc đời của mẹ mình đầy hào hùng.
“Trước đây, tôi từng tham dự một số hoạt động, sự kiện tại các trường mang tên mẹ. Tuy nhiên, cảm xúc hôm nay lại hoàn toàn khác. Đây là lễ khai giảng đầu tiên, cũng là ngôi trường liên cấp quy mô lớn và khang trang mang tên Lê Thị Riêng được khánh thành. Sự kiện hôm nay không chỉ là niềm tự hào cá nhân, gia đình mà còn thể hiện sự tri ân to lớn của thành phố và nhà nước”, ông Công chia sẻ.
Nhìn những gương mặt rạng rỡ, ngây thơ trong ngày khai giảng, ông Công tin rằng truyền thống yêu nước, tinh thần kiên trung của thế hệ đi trước sẽ tiếp tục được thắp sáng và truyền lửa cho các thế hệ học sinh trường Lê Thị Riêng trên con đường tri thức.
Thầy Lương Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngoài tiết mục nghệ thuật lịch sử, nhà trường còn tổ chức hoạt động gây quỹ, quyên góp “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu của Tổ quốc”. “Thông qua hoạt động, nhà trường mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tình yêu quê hương và truyền thống đoàn kết trong toàn thể cán bộ giáo viên, phụ huynh và học sinh”, thầy Minh cho biết.
Trường TH – THCS- THPT Lê Thị Riêng tọa lạc tại số 1, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TPHCM. Trường có diện tích đất hơn 32.000m2, trên cơ sở được cải tạo và chuyển đổi công năng khu trụ sở UBND quận 12 (cũ) thành cơ sở giáo dục.
Năm học 2026- 2027, nhà trường đưa vào sử dụng 18 phòng học, 2 phòng máy tính, 3 phòng thực hành – thí nghiệm, 1 phòng công nghệ. Tổng số học sinh 3 cấp học là 772 học sinh. Trong đó, có 139 học sinh lớp 1, 179 học sinh lớp 6 và 454 học sinh lớp 10.