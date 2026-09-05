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Giáo dục

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Công bố quyết định đổi tên Trường THPT Kim Sơn B thành Trường THPT Trần Đại Quang

Minh Đức

TPO - Ngày 5/9, tỉnh Ninh Bình công bố quyết định đổi tên Trường THPT Kim Sơn B thành Trường THPT Trần Đại Quang và tổ chức lễ khai giảng năm học mới.

Dự buổi lễ có ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính), đại diện gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

tp-c_1221.jpgĐại biểu gắn biển tên Trường THPT Trần Đại Quang trong lễ Khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Đức Lam

Tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Nguyên, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, công bố quyết định đổi tên Trường THPT Kim Sơn B thành Trường THPT Trần Đại Quang, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, trong đó có nhiều cán bộ lãnh đạo, tướng lĩnh, trí thức, doanh nhân. Đặc biệt, đây là ngôi trường cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng học tập, rèn luyện.

Hiện trường có 33 lớp, 1.415 học sinh và 82 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Nhà trường được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đang tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tại lễ công bố, ông Trần Đăng Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định, tặng hoa và bức tranh chúc mừng nhà trường. Đại diện gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tặng hoa, quà chúc mừng.

Các đại biểu sau đó thực hiện nghi thức gắn biển tên Trường THPT Trần Đại Quang. Hiệu trưởng nhà trường gióng trống khai trường, mở đầu năm học 2026-2027.

Minh Đức
#Trường THPT Trần Đại Quang #Ninh Bình #Giáo dục phổ thông #Lễ khai giảng #Đổi tên trường

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