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Trường Văn hóa Công an nhân dân III khai giảng năm học đầu tiên

Nhật Huy

TPO - Sáng 5/9, tại phường Phú Lợi, TP. Cần Thơ, Trường Văn hóa Công an nhân dân III tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, đón 554 học sinh thuộc diện chính sách, dân tộc thiểu số và có hoàn cảnh khó khăn từ 5 tỉnh thành vùng ĐBSCL.

Dự lễ có ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch HĐND TP. Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, đại diện Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương vùng ĐBSCL.

Trường Văn hóa Công an nhân dân III hướng đến xây dựng môi trường học tập nội trú nền nếp, kỷ luật, chăm lo đời sống, bồi dưỡng nhân cách và rèn luyện kỹ năng tự lập cho học sinh.

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Ông Đồng Văn Thanh đánh trống khai giảng năm học đầu tiên của Trường Văn hóa Công an nhân dân III.

Năm học đầu tiên, trường đón 554 học sinh thuộc 3 cấp học, là con gia đình chính sách, con thương binh, liệt sĩ Công an nhân dân; học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp cần được chăm sóc, bảo trợ. Học sinh đến từ TP. Cần Thơ và các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau.

Theo lãnh đạo nhà trường, việc tổ chức học tập, sinh hoạt tập trung nhằm tạo điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khác nhau được tiếp cận môi trường giáo dục bình đẳng, được chăm sóc và phát triển toàn diện. Tình yêu thương, trách nhiệm cùng tính kỷ luật được xác định là nền tảng để các em trưởng thành, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên.

Dịp này, Quỹ Khuyến học của trường tiếp nhận 80 triệu đồng từ ủng hộ của Công ty Xổ số Sóc Trăng.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, phòng học STEM của trường được khánh thành.

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Các đại biểu tham dự buổi khai giảng.
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Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ trao học bổng cho học sinh.
Nhật Huy
#Cần Thơ #khai giảng #Trường Văn hóa Công an nhân dân

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