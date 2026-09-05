Mavin trao hơn 1.000 suất quà tựu trường cho học sinh khó khăn

Năm học mới 2026–2027, Tập đoàn Mavin triển khai chương trình “Nâng bước em đến trường”, trao tặng 1.035 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La, Hưng Yên, Nghệ An, Gia Lai và Đồng Tháp.

Quà thiết thực cho năm học mới

Những phần quà này được Mavin phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương và nhà trường trao tặng cho học sinh dựa trên nhu cầu thực tế của các em.

“Cặp sách Mavin” tiếp sức học sinh đến trường

Tại Đồng Tháp, 200 ba lô được dành tặng học sinh Trường Tiểu học (TH) Mỹ Long và Trường Trung học cơ sở (THCS) Mỹ Long. Tại Gia Lai, chương trình hỗ trợ đồng phục cho học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng, áo thể thao cho học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn và 20 chiếc xe đạp dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Sơn Lang.

Trong khi đó, tại Nghệ An, những phần quà gồm sách vở và ba lô dành cho học sinh THCS Hùng Sơn, Tiểu học Bình Sơn và Mầm non Hùng Sơn. Tại Sơn La, 300 ba lô được trao tặng học sinh Trường TH–THCS Mường Bon và Trường TH và THCS Mường Bằng.

Đại diện Tập đoàn MAVIN trao quà là xe đạp cho học sinh dịp năm học mới

Chương trình cũng được triển khai tại các địa phương lân cận hệ thống nhà máy thức ăn chăn nuôi của Mavin ở Hưng Yên, Bình Định và Đồng Tháp, với 190 suất quà gồm ba lô, áo và các khoản hỗ trợ được nghiên cứu, trao tặng theo nhu cầu của từng trường.

Đồng hành với cộng đồng nơi Mavin hoạt động

“Nâng bước em đến trường” là hoạt động được Tập đoàn Mavin duy trì vào dịp năm học mới, hướng tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn.

Trong nhiều năm qua, bên cạnh chương trình này, Mavin đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ học sinh và nhà trường như trao học bổng, sách giáo khoa, đồng phục, ba lô, bảo hiểm y tế và hỗ trợ một số cơ sở vật chất trường học.

Niềm vui nhận ba lô ngay trong ngày khai giảng năm học mới

Mỗi phần quà được lựa chọn từ những nhu cầu cụ thể của học sinh và nhà trường tại từng địa phương. Với Mavin, đây là cách thiết thực để chia sẻ với cộng đồng xung quanh các nhà máy, trang trại và dự án của tập đoàn, đặc biệt là vào thời điểm chuẩn bị cho năm học mới.