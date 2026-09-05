Chính quyền Tổng thống Trump soạn thảo kế hoạch Trung Đông thời hậu chiến

TPO - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng chiến lược Trung Đông thời hậu chiến Iran, tập trung hình thành liên minh khu vực để kiềm chế Tehran, thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Israel - Ả Rập Xê Út và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng tại Dải Gaza, Syria và Li-băng.

Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng một chiến lược hậu chiến tập trung vào nỗ lực khu vực nhằm kiềm chế Iran và mở rộng bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các nước láng giềng.

Kế hoạch hiện vẫn ở giai đoạn soạn thảo ban đầu, nhằm định hướng chính sách của Washington tại Trung Đông sau khi xung đột với Iran kết thúc và trong hai năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Trump.

Báo cáo cho biết, cuộc bầu cử ngày 27/10 của Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11 là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kế hoạch này. Chính quyền Mỹ hy vọng chính phủ mới của Israel sẽ ủng hộ chiến lược này, Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói Tổng thống Trump vẫn có ý định thúc đẩy chiến lược này bất kể kết quả bầu cử tại Israel ra sao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Các quan chức Mỹ cho biết, công tác chuẩn bị ban đầu cho chiến lược đang được tiến hành cả ở cấp chính trị cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump và cấp chuyên viên tại nhiều cơ quan khác nhau.

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã tổ chức hai cuộc họp với các cố vấn cấp cao để thảo luận về chiến lược và đưa ra những ý tưởng. Trong một số cuộc trao đổi riêng, Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị "một điều gì đó lớn lao hơn nhiều" cho Trung Đông sau cuộc chiến với Iran.

Nhà Trắng chưa bình luận về các thông tin trên.

Theo các nguồn tin, chiến lược đang được xây dựng xoay quanh ba nhóm mục tiêu chính.

Thứ nhất, Mỹ có thể thúc đẩy thành lập một liên minh khu vực gồm các đối tác của Washington nhằm kiềm chế Iran, trong đó Mỹ đóng vai trò bảo đảm an ninh.

Thứ hai, chính quyền Tổng thống Trump muốn giải quyết một loạt vấn đề phát sinh từ cuộc tấn công ngày 7/10, trong đó có giai đoạn tiếp theo của kế hoạch ngừng bắn tại Gaza, thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, cũng như triển khai thỏa thuận giữa Israel và Lebanon.

Thứ ba, Washington có thể tìm cách mở rộng Hiệp định Abraham, trong đó đáng chú ý là khả năng đạt được thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.

Một nguồn tin thân cận với quá trình xây dựng chiến lược cho biết việc soạn thảo có thể cần thêm vài tuần.

"Họ đang chuẩn bị nhưng vẫn chưa hoàn thiện", nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ý tưởng hiện nay là kết nối nhiều vấn đề trong khu vực thành một chiến lược tổng thể, hướng tới việc hình thành một liên minh khu vực sau chiến tranh. Tuy nhiên, chưa rõ tất cả đồng minh của Mỹ tại Trung Đông có sẵn sàng tham gia hay không.

Ông Trump gọi xung đột Iran là "chuyện nhỏ"

Trong một diễn biến liên quan, hôm thứ Sáu, Tổng thống Trump mô tả cuộc xung đột với Iran chỉ là "chuyện nhỏ", đồng thời bảo vệ quan điểm của Phó Tổng thống JD Vance trước những chỉ trích liên quan đến việc ông Vance cho rằng các cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng tại Trung Đông không nên được gọi là một "cuộc chiến".

Khi được hỏi trong cuộc trao đổi tại Phòng Bầu dục về những bình luận của ông Vance đưa ra một ngày trước đó, Tổng thống Trump lưu ý rằng các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran hiện nay "không liên tục" và dường như hạ thấp mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến.

"Tôi hiểu những gì ông ấy nói. Tôi gọi đó là xung đột quân sự vì nó chẳng đáng kể gì đối với chúng ta. Nó không phải là vấn đề lớn", ông Trump nói.