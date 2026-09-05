Quảng Ninh chạy nước rút giải ngân vốn đầu tư công

TPO - Hai ban quản lý dự án của TP Quảng Ninh đang thực hiện 209 dự án với tổng kế hoạch vốn hơn 13.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 33-34%, tạo áp lực lớn trong những tháng cuối năm.

Khối lượng dự án tập trung tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và II, trải rộng từ hạ tầng đô thị đến y tế, giáo dục và các công trình kỹ thuật trọng điểm.

Đây được xem là nguồn lực quan trọng để hoàn thiện không gian đô thị, cải thiện điều kiện dân sinh và tạo thêm động lực tăng trưởng cho Quảng Ninh sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự án đường bao biển kéo dài từ đường Trần Quốc Nghiễn, qua cầu Bình Minh đến cầu Bang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II phụ trách vẫn đang triển khai cầm chừng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I đang phụ trách 85 dự án. Trong đó, 23 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, 30 dự án đang thi công, còn lại đang hoàn thành thủ tục quyết toán. Tổng kế hoạch vốn tính đến ngày 1/9 hơn 5.360 tỷ đồng, nhưng mới giải ngân được khoảng 33%.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II có khối lượng công việc lớn hơn với 124 dự án, gồm 41 dự án chuẩn bị đầu tư, 26 dự án đang thi công và các dự án trong giai đoạn quyết toán. Đến ngày 31/8, đơn vị này mới giải ngân gần 34% trong tổng kế hoạch vốn hơn 8.000 tỷ đồng.

Như vậy, lượng vốn cần giải ngân trong thời gian còn lại của năm vẫn rất lớn. Trong khi đó, tiến độ nhiều dự án đang bị níu lại bởi hàng loạt vướng mắc kéo dài.

Có dự án chưa thể đẩy nhanh thi công vì mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ. Một số dự án khác chậm ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư do phải điều chỉnh quy hoạch, xác định lại quy mô hoặc kéo dài thời gian thẩm định. Biến động về nguồn cung và giá nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công, khối lượng hoàn thành và khả năng thanh toán vốn.

Phối cảnh cầu Sông Chanh trên đường tỉnh 338 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II phụ trách.

Trước áp lực này, TP Quảng Ninh yêu cầu hai ban quản lý rà soát lại toàn bộ danh mục dự án, xác định rõ khối lượng, nguồn vốn, tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Thay vì xây dựng kế hoạch chung, tiến độ giải ngân phải được chia cụ thể theo từng tháng, ưu tiên những dự án trọng điểm và dự án được bố trí nguồn vốn lớn.

Những công trình có khả năng hoàn thành khối lượng phải được tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ. Với dự án có nguy cơ tiếp tục chậm, chủ đầu tư phải sớm nhận diện nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, kể cả điều chuyển vốn sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Một tổ công tác hỗ trợ dự án cũng sẽ được thành lập để phối hợp với các đơn vị và chính quyền địa phương tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Các nhà thầu được yêu cầu bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca để bù lại phần tiến độ bị chậm.

Song song với việc thúc tiến độ ngoài công trường, thành phố yêu cầu rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý, quy hoạch, thiết kế và chuẩn bị đầu tư; quyết liệt thu hồi các khoản tạm ứng kéo dài, đẩy nhanh quyết toán công trình đã hoàn thành, tránh để vốn bị tồn đọng.

Bộ máy của hai ban quản lý dự án tiếp tục được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, phân công rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm. Kết quả thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công sẽ trở thành căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, viên chức và người đứng đầu.

Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu quá trình chạy nước rút phải bảo đảm giải ngân thực chất, đúng quy định, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả đầu tư. Vướng mắc vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, còn những phần việc thuộc trách nhiệm của đơn vị nào thì đơn vị đó phải chủ động xử lý và chịu trách nhiệm.