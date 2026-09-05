Ô tô tải bị lật đè trúng xe máy, 2 vợ chồng tử vong

TPO - Ô tô tải chở theo máy múc đang đi xuống dốc ở xã Mường Quàng (Nghệ An) thì bị lật đè trúng 2 xe máy khiến 2 người tử vong và 3 người bị thương.

Chiều 5/9, một cán bộ xã Mường Quàng (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7h sáng cùng ngày (5/9) tại khu vực cuối Dốc Chuối (xã Mường Quàng).

Thời điểm trên, một ô tô tải chở máy múc di chuyển xuống Dốc Chuối. Khi đến đoạn cua, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy do 2 vợ chồng ông Lô Văn L. (SN 1971, trú bản Pảo, xã Mường Quàng) điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến cả 2 vợ chồng ông L. tử vong.

Chiếc xe lật đè trúng 2 xe máy khiến 2 vợ chồng tử vong và 3 người khác bị thương.

Ngoài 2 người tử vong, vụ tai nạn còn khiến 2 người đi xe máy phía sau và tài xế ô tô bị thương. Sau vụ việc, cả 3 nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

"2 vợ chồng tử vong đã được đưa về nhà lo thủ tục mai táng. Các nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện", người thân của 2 nạn nhân nói.

Ngay sau khi nhận được thông tin, đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.