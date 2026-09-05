Miền Trung sắp đón một đợt mưa rất lớn

TPO - Từ khoảng ngày 10-15/9, khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa kéo dài đến Bình Định cũ có khả năng sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo các nguy cơ về ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực miền Trung bắt đầu bước vào mùa mưa năm nay.

Dự báo trong các ngày 8-9/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, dải ven biển Nam Trung Bộ gồm Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ bắt đầu đón các đợt mưa rào và dông rải rác, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ xuất hiện mưa to.

Từ ngày 10-15/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, dải ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định cũ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Mưa cường độ lớn và kéo dài khiến khu vực này có thể đối mặt với tình trạng ngập úng cục bộ ở khu vực đồng bằng, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.

Miền Trung có thể đón mưa lớn diện rộng từ ngày 10-15/9.

Trước khi bước vào các đợt mưa kể trên, trong chiều tối và đêm các ngày 5-7/9, khu vực Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Đông Quảng Ngãi và Bình Định cũ sẽ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối và đêm 5/9 cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo từ ngày 6-9/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa to.

Sau đó, từ ngày 10-12/9, khu vực này cũng đón một đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo theo nguy cơ ngập úng cục bộ, riêng Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất.

Tại miền Bắc, sau tháng 8 mưa nhiều hiếm thấy, dự báo nửa đầu tháng 9 sẽ ít mưa.

Trong các ngày từ 6-8/9, khu vực này ít khả năng xuất hiện mưa lớn kéo dài. Trong hai ngày 9-10/9, miền Bắc có thể xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi. Từ ngày 10-14/9, thời tiết trở lại ít mưa, nắng nhẹ.