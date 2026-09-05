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Pháp luật

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Cô gái bị tạm giữ vì lừa bán vé ca nhạc của ca sĩ Taylor Swift qua mạng

Thanh Hà

TPO - Trần Khánh Vy bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán vé chương trình ca nhạc Taylor Swift và nhiều chương trình ca nhạc khác trên mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán vé các chương trình ca nhạc trên mạng xã hội.

Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2023, Trần Khánh Vy (SN 2003, thường trú tại Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, TP Hồ Chí Minh) bị xác định đã thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc bán vé chương trình ca nhạc The Eras Tour Singapore của ca sĩ Taylor Swift trên mạng xã hội.

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Trần Khánh Vy. Ảnh CAHN

Ngày 7/8/2026, căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Khánh Vy để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ngoài việc bán vé chương trình của Taylor Swift, Vy còn bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán nhiều loại vé các chương trình ca nhạc khác.

Công an TP Hà Nội đề nghị những ai là bị hại liên quan đến hành vi của Trần Khánh Vy liên hệ Điều tra viên Phạm Đình Lập qua số điện thoại 0912.641.486 hoặc đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tại số 2 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Thanh Hà
#Lừa đảo bán vé #Trần Khánh Vy #Concert Taylor Swift #Điều tra hình sự #Bảo vệ quyền lợi người bị hại

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