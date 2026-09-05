Đà Nẵng triệt phá đường dây giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo cho vay online

TPO - Công an TP. Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức cho vay tiền online, bắt giữ 8 đối tượng. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa hàng trăm bị hại, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 5/9, Công an TP. Đà Nẵng cho hay đã tạm giữ hình sự 8 đối tượng gồm: Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996) và Hoàng Văn Tiến (SN 1997, cùng trú TP. Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Đối với ba đối tượng khác gồm Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996, cùng trú TP. Hà Nội), cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý về hành vi "Lừa đảo" và "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Công an TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây Đà Nẵng giả danh Huấn Hoa Hồng, lừa đảo cho vay online. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Đà Nẵng phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Hiền có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Lực lượng công an xác định Hiền liên kết với nhiều đối tượng khác, hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, thực hiện nhiều vụ lừa đảo với số tiền lớn. Các đối tượng trong đường dây không tập trung tại một địa điểm mà chia thành nhiều khu vực, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm tránh bị phát hiện.

Trong quá trình hoạt động, nhóm này sử dụng Telegram để điều hành, trao đổi về cách thức lừa đảo từng bị hại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, các đối tượng nhanh chóng xóa dữ liệu, thông tin liên quan.

Đến ngày 30/8, Ban chuyên án tổ chức 3 tổ công tác đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, bắt giữ 8 đối tượng. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận Vũ Đức Phong là người lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia hoạt động lừa đảo. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để trao đổi, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Phong mua điện thoại có gắn sim rác, tài khoản Zalo, tài khoản ngân hàng đã xác thực NFC và tài khoản Facebook để phục vụ hoạt động. Sau đó, Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) để tạo sự tin tưởng và đăng quảng cáo cho vay tiền online.

Khi có người liên hệ hỏi vay, Nguyễn Khắc Đoan được phân công tư vấn các gói vay, sau đó hướng dẫn người có nhu cầu kết bạn qua Zalo để Phong hoặc Hiền tiếp tục trao đổi.

Các đối tượng giới thiệu đây là công ty của Huấn Hoa Hồng, có liên kết với một ngân hàng để tạo lòng tin. Người vay được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân để làm hồ sơ.

Sau khi nhận thông tin, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được duyệt và người vay có thể nhận tiền. Tuy nhiên, trước khi giải ngân, nhóm này yêu cầu người vay nộp khoản phí từ 1 - 2% giá trị khoản vay với lý do làm hồ sơ, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả sau khi giải ngân.

Khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra lý do nội dung chuyển khoản bị sai và yêu cầu chuyển thêm tiền. Sau khi nhận được tiền, nhóm này làm giả hình ảnh giao dịch chuyển khoản thành công rồi gửi cho người vay, thông báo khoản vay đã được giải ngân.

Nếu bị hại phản hồi chưa nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra yêu cầu mới, trong đó có việc phải nộp khoản “thuế” 10% trên số tiền giải ngân, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả. Quá trình này được lặp lại cho đến khi người vay nhận ra mình bị lừa, không tiếp tục chuyển tiền. Khi đó, các đối tượng chặn liên lạc.

Theo cơ quan công an, từ ngày 11/6 đến 14/6/2026, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của bà Hồ Thị Đạo (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) số tiền gần 54 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan công an xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng.

Số tiền lừa đảo được, Phong kết nối với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện giao dịch “rửa tiền”. Theo lời khai, Sơn hưởng 4% trên tổng số tiền giao dịch. Sau khi nhận tiền, Sơn chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau rồi thuê Hoàng Văn Tiến rút tiền mặt giao lại. Tiến được Sơn trả tiền theo tháng.

Ngoài hành vi liên quan đường dây lừa đảo, trong quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện dấu hiệu của hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ 45 điện thoại di động, 2 sim điện thoại, một màn hình máy tính, thiết bị phát wifi, 12 thẻ ngân hàng, một ô tô Ford Raptor, một mô tô BMW S1000RR, máy quay phim, laptop, 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật khác.