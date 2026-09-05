Xe cấp cứu chở bệnh nhân 16km thu 9 triệu: Cho bệnh nhân dùng chai thuốc ‘duy trì sự sống’ có giá nhập 4.000 đồng

Chiều 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã triệu tập 3 đối tượng liên quan trong vụ xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, cách 16km nhưng thu hơn 9 triệu đồng.
Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Công Khánh (SN 1997, trú phường Hạc Thành - chủ xe cứu thương); Võ Đại Trường Lâm (SN 1991, trú phường Hạc Thành), lái xe và Lê Trọng Hải Anh (SN 1996, trú phường Tĩnh Gia - sinh viên Trường Cao đẳng Y Thanh Hóa).
Theo điều tra ban đầu, ngày 14/8, Khánh nhận lời vận chuyển một bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về phường Sầm Sơn. Sau đó, Khánh giao Lâm điều khiển xe cứu thương đến đón bệnh nhân và Lâm đã liên hệ với Hải Anh tham gia vận chuyển.
Khi đón bệnh nhân, Lâm thông báo với gia đình các khoản chi phí liên quan đến việc vận chuyển, thuê máy thở và một số thiết bị hỗ trợ. Tiếp đó, Hải Anh tư vấn cho gia đình sử dụng thuốc vận mạch với mức giá 600.000 đồng/chai.
Gia đình bệnh nhân đồng ý và mua 7 lọ thuốc. Thực tế, thuốc vận mạch mà các đối tượng đưa ra chỉ là thuốc Adrenaline được các đối tượng mua ở thị trường với giá 4.000 đồng/lọ.
Tổng số tiền gia đình bệnh nhân đã thanh toán cho các đối tượng là 9,5 triệu đồng, trong đó có tiền vận chuyển, thuê thiết bị và tiền mua thuốc.
Công an bước đầu xác định các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất về việc thu tiền và phân chia số tiền thu được. Sau khi nhận tiền, một phần được Lâm chuyển cho Khánh, số còn lại do Lâm và Hải Anh phân chia.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng để làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý.
Trước đó, theo phản ánh, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ., đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.
Gia đình tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển bệnh nhân. Trong quá trình đưa người bệnh về nhà, người đàn ông mặc áo blouse trắng tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.
Theo phản ánh của ông K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe.
Sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và cho rằng số tiền đã chi trả cao hơn đáng kể so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm.
Ngoài tiền thuốc, gia đình cho biết đã thanh toán thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển bệnh nhân cùng một số thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm… Cũng theo phản ánh, quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà bệnh nhân khoảng 16 km.
Sau khi sử dụng dịch vụ và tìm hiểu giá cả, gia đình cho rằng chi phí thuê xe cùng tiền thuốc vận mạch cao hơn đáng kể so với mức giá họ tham khảo trên thị trường tại cùng thời điểm nên phản ứng.
Liên quan vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, xe cấp cứu này không phải của bệnh viện và người đàn ông mặc áo blouse trên xe cũng không phải nhân viên y tế của đơn vị này mà của nhà xe. Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc.
Công an địa phương vào cuộc, làm rõ nhóm người sử dụng xe cứu thương này.