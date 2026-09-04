Công an vào cuộc vụ xe cấp cứu chở người bệnh quãng đường 16km thu 9 triệu đồng

TPO - Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đang rà soát, xử lý các xe cấp cứu độc lập bên ngoài nhưng tự ý gắn logo, còi hú của bệnh viện để chấn chỉnh việc chèn ép giá dịch vụ với người nhà các bệnh nhân.

Ngày 4/9, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an phường Hạc Thành (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đang vào cuộc xác minh các xe cấp cứu liên quan đến vụ việc một gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc vận mạch khi đưa người bệnh từ bệnh viện về nhà với quãng đường 16km.

“Lực lượng Công an phường đang xác minh cụ thể xe cấp cứu liên quan vụ việc và rà soát tổng thể các xe cấp cứu từ bên ngoài, gắn logo, còi hú của bệnh viện để xử lý, tránh trường hợp chèn ép các gia đình bệnh nhân có nhu cầu”, vị lãnh đạo Công an phường Hạc Thành thông tin.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho hay, bệnh viện đã có báo cáo gửi Sở Y tế và Công an vào cuộc xử lý các xe hỗ trợ vận chuyển cấp cứu độc lập bên ngoài.

Theo vị lãnh đạo này, chiếc xe cấp cứu trong vụ việc này từ bên ngoài vào đưa bệnh nhân về nhà, sau khi gia đình tự liên hệ. Về hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng nhận là bác sĩ đi cùng tư vấn gia đình sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì sự sống cho người bệnh cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện.

“2 năm nay, bệnh viện không cho xe cấp cứu bên ngoài đậu trong khuôn viên hay mời chào với người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, nhóm người làm dịch vụ vận chuyển cấp cứu này thường trà trộn vào các khoa, phòng có bệnh nhân nặng, đang cấp cứu để tiếp cận người nhà, tư vấn dịch vụ. Khi người nhà liên hệ, họ thỏa thuận chi phí và vào đưa người bệnh về”, vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thông tin.

Đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, lãnh đạo bệnh viện cho biết trường hợp này các cơ sở y tế đều có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển.

Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Hình ảnh chiếc xe cấp cứu và người mặc áo blouse trắng xưng là nhân viên y tế trao đổi với người nhà bệnh nhân.

Trước đó, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ., đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.

Gia đình tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển bệnh nhân. Trong quá trình chuẩn bị đưa người bệnh về nhà, người đàn ông mặc áo blouse trắng tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Theo phản ánh của ông K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe.

Sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và cho rằng số tiền đã chi trả cao hơn đáng kể so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm.

Ngoài tiền thuốc, gia đình cho biết đã thanh toán thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển bệnh nhân cùng một số thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm…Cũng theo phản ánh, quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà bệnh nhân khoảng 16 km.

Trước thông tin trên, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc; nếu phát hiện sai phạm phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định và báo cáo về Bộ Y tế.