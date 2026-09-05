Hà Nội yêu cầu Công an xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gắn với thu hồi tài sản

TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gắn với nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Công văn về việc phân công triển khai thực hiện Nghị quyết số 216/NQ-CP của Chính phủ.

Trong đó, UBND TP giao Sở Tài chính tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với ước thực hiện năm 2025, giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công.

Cùng với đó, chủ động, tích cực huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước; đa dạng hóa thị trường vốn, phát triển đồng bộ thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán và thu hút dòng vốn trung, dài hạn; nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực...

Trụ sở UBND TP Hà Nội. Ảnh minh họa

Đối với lĩnh vực thương mại, UBND TP giao Sở Công Thương theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, bảo đảm ổn định giá cả, nguồn cung, thị trường, nhất là năng lượng (xăng dầu, điện, khí đốt), mặt hàng thiết yếu, giá vật liệu xây dựng. Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng...

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ. Ngoài ra, tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ động đón dòng vốn FDI thế hệ mới, chất lượng cao vào các ngành công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo... Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng số trọng điểm quốc gia.

Trung tâm Phục vụ hành chính công nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để tăng tính minh bạch.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm gắn với nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản. Tăng cường đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng; nâng cao khả năng bảo vệ hạ tầng dữ liệu quốc gia và ứng phó với tội phạm công nghệ cao. Triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu chiến lược và các sự kiện lớn.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các xã, phường cần quyết liệt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; xử lý dứt điểm các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp, nhất là trong đấu thầu, quản lý đất đai, tài chính... khơi thông nguồn lực cho phát triển.