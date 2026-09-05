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Cháy nhà nuôi yến ở Đồng Tháp

Chúc Trí

TPO - Chiều 5/9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà nuôi yến nằm sát Quốc lộ 30 thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Lực lượng chức năng phải phá vách tôn, huy động cả sà lan dưới kênh để phun nước dập lửa.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h45 ngày 5/9, người dân địa phương phát hiện khói và lửa bốc lên ngùn ngụt từ một căn nhà nuôi yến sát Quốc lộ 30. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, căn nhà đang khóa trái cửa và không có người bên trong.

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Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường cùng lực lượng địa phương chữa cháy.

Căn nhà nuôi yến bị cháy được quây tôn sắt và khóa kín cửa, lực lượng chữa cháy phải phá vách, phá cửa để phun nước vào bên trong. Lực lượng chữa cháy còn huy động thêm sà lan dưới kênh kế căn nhà để hỗ trợ tham gia dập lửa.

Sau khoảng 30 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, ngăn không cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ hỏa hoạn xảy ra ngay sát trục đường chính khiến giao thông trên tuyến Quốc lộ 30 qua khu vực phường Hồng Ngự bị ùn tắc cục bộ. Tới 16h40 cùng ngày, các phương tiện đã lưu thông qua khu vực bình thường.

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Hiện trường vụ cháy nhà nuôi yến.
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Vụ cháy gây ùn tắc giao thông cục bộ trên Quốc lộ 30.
Chúc Trí
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