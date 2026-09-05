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Thế giới

Tổng thống Nga Putin ra lệnh tạm dừng không kích thủ đô Ukraine để đàm phán

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh tạm dừng các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine trong ba ngày, sau khi các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đến Mátxcơva vào sáng 5/9.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Các đặc phái viên Mỹ dự kiến sẽ đàm phán với giới lãnh đạo Nga, đặc biệt là Tổng thống Nga Putin, về việc giải quyết xung đột tại Ukraine. Sau đó, hai đặc phái viên có kế hoạch đến thăm Kiev.

Phát biểu ngày 5/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang không tiến hành các cuộc tấn công vào Kiev trong vòng ba ngày, bắt đầu từ nửa đêm hôm nay.

Ông nói thêm rằng quyết định này nhằm tạo điều kiện để hai đặc phái viên Mỹ - ông Witkoff và ông Kushner - tiến hành đàm phán với các quan chức Ukraine tại thủ đô của nước này.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Pravda đưa tin, chính quyền Ukraine đã nỗ lực thiết lập một lệnh ngừng bắn tạm thời dọc theo chiến tuyến trước chuyến thăm của các đặc phái viên do Tổng thống Mỹ Donald Trump cử đến. Các lực lượng quốc phòng Ukraine đã nhận lệnh tuân thủ lệnh ngừng bắn từ 0h ngày 5/9 đến 23h59 ngày 8/9.

Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống, sau đó xác nhận rằng đề xuất ngừng bắn đã được chuyển tới Tổng thống Nga Putin.

Ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ đến Mátxcơva và Kiev với một đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine.

Ông Witkoff và ông Kushner đang tham gia một số cuộc đàm phán quan trọng thay mặt cho lãnh đạo Mỹ. Các chuyến thăm kết hợp tới Mátxcơva và Kiev của hai đặc phái viên đã được mong đợi từ nhiều tháng nay.

Ông Trump đã nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine kể từ khi trở lại nắm quyền vào năm ngoái. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã rơi vào bế tắc.

Minh Hạnh
RT
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #ngừng bắn Nga Ukraine #xung đột Nga Ukraine #đàm phán hòa bình Nga Ukraine #đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff

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