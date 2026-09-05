Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong thời điểm tốt đẹp nhất

TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong thời điểm tốt đẹp nhất. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2022, tin cậy chính trị không ngừng củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Jeong-sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân.

Thương mại, lao động, công nghệ chiến lược

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, chuyến thăm khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và Đối tác toàn diện Việt Nam - Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lần đầu tiên thăm chính thức hai nước trên cương vị Chủ tịch Quốc hội thể hiện sự coi trọng quan hệ song phương và thể hiện vai trò quan trọng của kênh nghị viện trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN.

​Đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm, là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của hai nước.

Với Mông Cổ, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm, kể từ năm 2003, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, trong chuyến thăm, lãnh đạo ta và các đối tác sẽ có các trao đổi nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cơ quan lập pháp hai bên, các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và các cơ quan trực thuộc Quốc hội hai nước; phối hợp thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai tốt các thoả thuận đã ký; thúc đẩy hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Hàn Quốc và Mông Cổ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á. Thời gian qua, quan hệ giữa Việt Nam với hai nước có nền tảng chính trị vững chắc và tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Nhanh chóng chuyển hoá các thoả thuận cấp cao

Đối với Hàn Quốc, theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, quan hệ hai nước đang trong thời điểm tốt đẹp nhất. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện từ năm 2022 và tin cậy chính trị không ngừng củng cố thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ. Ảnh: Mofa.

Hàn Quốc là đối tác thương mại, đầu tư, lao động, du lịch hàng đầu của Việt Nam. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội Hàn Quốc diễn ra sôi động với nhiều các đoàn giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ đã thăm viếng lẫn nhau.

“Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm lần này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và phát huy những động lực mới từ hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cũng như các lĩnh vực về công nghệ chiến lược”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nói.

Theo ông Vũ, đây cũng là dịp để hai người đứng đầu của hai Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ, trao đổi về các nội dung phối hợp thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn đa phương, góp phần giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế về hòa bình, an ninh, các vấn đề toàn cầu, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mông Cổ là một đối tác, bạn bè truyền thống và có quan hệ hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Quan hệ hai nước đang ở trong thời điểm rất tốt đẹp. Hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác còn nhiều cơ hội phát triển, song chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị tốt đẹp.

Chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ tạo xung lực mới, thực chất hơn trong mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mông Cổ, cả trong hợp tác nghị viện song phương và đa phương, cũng như tạo những động lực mới cho sự phát triển và tương lai của hai nước.

Hai bên còn có rất nhiều dư địa hợp tác trong các lĩnh vực về khai khoáng, giáo dục - đào tạo, thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, và đặc biệt một lĩnh vực hợp tác mới đang nổi lên là hợp tác về phát triển năng lượng tái tạo tại Mông Cổ.

Chuyến thăm cũng sẽ tăng cường việc trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước cũng như tham gia vào việc đôn đốc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ, nhanh chóng chuyển hoá các thỏa thuận cấp cao đã ký kết giữa hai nước thành những dự án, những chương trình, những kết quả và những lợi ích cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.

Chuyến thăm cũng sẽ mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các diễn đàn nghị viện đa phương ở khu vực và quốc tế, góp phần vào các vấn đề chung của khu vực và cộng đồng quốc tế như phát triển bền vững, chống sa mạc hóa, ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề về hòa bình và an ninh…