Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt đối tượng thuê 3 xe ô tô mang đi bán rồi bỏ trốn

Văn Quân

TPO - Sau khi thuê xe, đối tượng Bình mang 3 phương tiện đi thế chấp, cầm cố và bán, chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên bắt giữ Đỗ Thanh Bình (sinh năm 1976) quê tỉnh Hưng Yên, đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, sau hơn 3 năm lẩn trốn.

1000033005.jpg
Đỗ Thanh Bình tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Theo hồ sơ vụ án, ngày 27/8/2019, Đỗ Thanh Bình ký hợp đồng thuê 3 xe ô tô của ông T.N.A. (sinh năm 1972) ngụ phường Tam Hiệp, TP. Đồng Nai, với giá thuê 54 triệu đồng/tháng, thời hạn 1 tháng.

Sau khi nhận xe, Bình mang 3 phương tiện đi thế chấp, cầm cố và bán, chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng rồi bỏ trốn. Ông T.N.A. sau đó trình báo cơ quan Công an. Quá trình xác minh, truy bắt Bình không có kết quả.

Ngày 27/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (nay là Công an TP. Đồng Nai) ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đỗ Thanh Bình.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai phát hiện Bình đang lẩn trốn tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Đơn vị đã phối hợp Công an phường Phan Đình Phùng tổ chức bắt giữ, di lý đối tượng về Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn Quân
#Xe ô tô đi thuê #Xe thuê #Cầm cố #Truy nã #Bỏ trốn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe