Việt Nam và Myanmar nhất trí sớm khôi phục đường bay thẳng

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh.

Mong muốn Việt Nam mở rộng đầu tư

Trong cuộc hội kiến ngày 5/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí thúc đẩy sớm nối lại các cơ chế hợp tác quan trọng như Tiểu ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, đối thoại an ninh, nhóm làm việc chung về hợp tác quốc phòng song phương, tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Như Ý.

Hai bên nhất trí tăng cường thúc đẩy, đưa hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột của hợp tác song phương, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp, phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, tội phạm mạng, lừa đảo trực tuyến, tội phạm ma túy; mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sỹ quan trẻ, giao lưu văn hóa, thể thao quân sự, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống như cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí cho rằng hai nước còn rất nhiều tiềm năng có thể khai thác và bổ trợ cho nhau, cần tăng cường trao đổi định hướng và các biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại giữa hai nước; rà soát, cập nhật các cam kết, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, hải quan.

Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên tổ chức diễn đàn doanh nghiệp, là dịp tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Thủ tướng đề nghị Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp Việt Nam, cho biết Chính phủ Việt Nam sẵn sàng khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực Myanmar hiện đang quan tâm.

Tổng thống Myanmar khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động kinh doanh tại Myanmar, nhấn mạnh mong muốn phía Việt Nam tăng cường mở rộng đầu tư tại Myanmar trên các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao, thủy lợi, nuôi trồng thủy sản, chế biến thực phẩm, đầu tư hạ tầng.

Hai lãnh đạo cũng nhất trí sớm khôi phục đường bay thẳng từ Việt Nam tới Myanmar và xây dựng các sản phẩm du lịch chung, trong đó có du lịch tâm linh và du lịch chữa bệnh, đồng thời mở rộng kết nối điểm đến du lịch với các quốc gia trong Tiểu vùng Mekong mở rộng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Myanmar chụp ảnh chung trước hội kiến.

﻿Ảnh: Như Ý.

Về hợp tác khu vực, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao nỗ lực của chính quyền Myanmar trong thúc đẩy hòa bình, ổn định, hòa giải; nhấn mạnh Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thành viên ASEAN duy trì tiếp xúc, thúc đẩy đối thoại xây dựng với Myanmar.

Hai bên chia sẻ quan điểm ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng thống Min Aung Hlaing sang Việt Nam dự Hội nghị cấp cao CLMV và chủ trì Hội nghị cấp cao ACMECS vào tháng 11/2026 tại Hà Nội. Tổng thống Myanmar trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Myanmar vào thời gian phù hợp.

Tăng cường ngoại giao nghị viện

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing tại Nhà Quốc hội.

Hai lãnh đạo nhất trí cho rằng ngoại giao nghị viện có vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy và giám sát việc thực hiện các thoả thuận cấp cao, qua đó đóng góp tích cực cho hoà bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh chung với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Như Ý.

Tổng thống Myanmar cũng đánh giá cao vai trò, đóng góp của Quốc hội Việt Nam vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua; bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đồng hành cùng Chính phủ hai nước hiện thực hoá các thoả thuận hợp tác đã ký kết, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hoà bình và thịnh vượng chung trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước tiếp tục triển khai một số lĩnh vực ưu tiên, đề nghị Chính phủ Myanmar quan tâm giải quyết, tháo gỡ những khó khăn của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Myanmar, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có thể đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của Myanmar.

Về hợp tác giữa hai Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng thống Myanmar nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan chuyên môn, ủy ban, nhóm nghị sĩ quốc hội, nhất là kinh nghiệm hoạt động lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Thoả thuận hợp tác ký kết giữa Quốc hội hai nước và phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan lập pháp trong kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi, giám sát có hiệu quả tiến độ thực hiện các thoả thuận cấp cao, đóng góp chung vào quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự tham gia của Myanmar tại các diễn đàn nghị viện đa phương; tăng cường phối hợp lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, cùng đóng góp vào một ASEAN đoàn kết, tự cường.