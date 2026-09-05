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Một phụ nữ che kín mặt bỏ lại bé trai còn cuống rốn trước cửa nhà ở TPHCM

Nguyễn Tiến

TPO - Bé trai khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ trước cửa một căn nhà ở phường Dĩ An (TPHCM), bên cạnh có bình sữa, vật dụng sơ sinh và lá thư người mẹ để lại.

Ngày 5/9, UBND phường Dĩ An thông báo tìm cha, mẹ đẻ và thân nhân cho một bé trai khoảng 1 tuần tuổi bị bỏ rơi trước cửa một căn nhà trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 3/9, một phụ nữ che kín mặt đã bỏ lại bé trai trước cửa căn nhà số 601 đường ĐT 743A, khu phố Chiêu Liêu A, phường Dĩ An.

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Bé trai được người dân chăm sóc (Ảnh: UBND phường Dĩ An).

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa bé vào nhà chăm sóc, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Qua kiểm tra ban đầu, bé trai khoảng 1 tuần tuổi, nặng khoảng 2,5kg, tỉnh táo, sức khỏe bình thường và vẫn còn cuống rốn.

Thời điểm được phát hiện, bé mặc áo thun màu trắng, quấn khăn màu hồng. Bên cạnh trẻ có một bình sữa cùng một số vật dụng dành cho trẻ sơ sinh.

Đáng chú ý, người phụ nữ để lại một lá thư, cho biết mình là mẹ của bé. Trong thư, người này viết do lỡ có thai, không có điều kiện nuôi con, mới đến địa phương, chưa có việc làm và đang ở một mình nên gửi con lại nhờ người dân chăm sóc.

Theo nội dung thư, bé được sinh ngày 29/8/2026 và người mẹ đặt tên cho con là Thông Nguyễn Trường Giang.

UBND phường Dĩ An đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của bé liên hệ UBND phường Dĩ An hoặc Công an phường Dĩ An để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có cha, mẹ đẻ đến nhận, UBND phường Dĩ An sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký khai sinh và các thủ tục pháp lý liên quan cho trẻ theo quy định.

Nguyễn Tiến
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