Tố Iran phóng tên lửa, Mỹ lập tức đáp trả bằng đòn tấn công ba tàu chở dầu

TPO - Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, quân đội nước này đã tấn công ba tàu chở dầu thô của Iran, sau khi Iran phóng tên lửa đạn đạo vào hai tàu của Hải quân Mỹ. Phía Iran chưa xác nhận thông tin này.

(Ảnh: Reuters)

Theo thông báo của CENTCOM, cuộc tấn công vào các tàu chở dầu của Iran diễn ra sau khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa đạn đạo nhắm vào hai tàu chiến Mỹ đang "tuần tra tại vùng biển trong khu vực".

"Thông điệp gửi tới IRGC rất rõ ràng: Nếu họ tấn công hai tàu của chúng tôi, chúng tôi sẽ buộc họ phải trả cái giá kinh tế đắt hơn nhiều, bằng cách loại bỏ ba tàu của họ” ,Tư lệnh CENTCOM Brad Cooper tuyên bố.

CENTCOM nêu tên các tàu Iran bị nhắm mục tiêu là M/T Downy, M/T Stark 1 và M/T Kylo (còn được gọi là "Noxen").

Quân đội Mỹ cho biết, các cuộc tấn công đã khiến tàu Downy (ở ngoài khơi đảo Kharg) và tàu Stark 1 (gần thị trấn Jask ở miền nam Iran) bị "vô hiệu hóa vĩnh viễn".

Trong khi đó, tàu Kylo đã bị "phá hủy hoàn toàn" trên Vịnh Oman sau khi trúng đòn tấn công "vào nhiều vị trí trọng yếu". CENTCOM cho biết thêm, thủy thủ đoàn của con tàu này trước đó đã được "yêu cầu rời tàu".

CENTCOM khẳng định ba tàu chở dầu nói trên là "một phần của mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ đô la chuyên cung cấp tài chính cho IRGC và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực".

Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin một tàu chở dầu của nước này đã bị lực lượng Mỹ tấn công.

Theo Tasnim, con tàu nói trên đã trúng bốn quả tên lửa của Mỹ tại khu vực neo đậu gần đảo Kharg. Tasnim dẫn lời các nguồn tin địa phương cho biết, không có thương vong nào được ghi nhận và thủy thủ đoàn đang được sơ tán.

Chính quyền Iran chưa đưa ra bình luận về tuyên bố mới nhất của CENTCOM.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran được dự đoán sẽ làm “nóng” tình hình trở lại trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kì của Mỹ.

Giáo sư Mohamad Elmasry tại Viện Nghiên cứu Sau đại học Doha cho biết, ông tin rằng Iran sẽ leo thang xung đột trong "khoảng tám tuần tới".

"Thực tế là tờ The New York Times đã đăng tải thông tin này, dẫn lời các quan chức tình báo Mỹ cho rằng phía Iran sẽ chuyển sang thế tấn công nhiều hơn là phòng thủ”, ông Elmasry chia sẻ với Al Jazeera. "Họ sẽ không còn sẵn lòng ngồi yên để Mỹ định đoạt nhịp độ và cường độ của cuộc xung đột nữa”.

Ông giải thích rằng, lý do là vì phía Iran cảm thấy họ có thể "tận dụng tình thế của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thời điểm ông đang ở thế tương đối yếu".

"Họ hiểu nền kinh tế Mỹ không thể gánh chịu thêm những cú sốc mới, và đảng Cộng hòa - nếu muốn đạt kết quả tốt trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ - cũng không thể để xảy ra thêm bất ổn nào nữa. Dựa trên logic đó, nhiều khả năng họ sẽ chọn cách leo thang ngay lúc này và đánh vào điểm yếu của ông Trump”, ông Elmasry nói thêm.