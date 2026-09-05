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Kết quả test nhanh mẫu nước tiểu đàn heo hơn 2.000 con ở Đồng Nai

Văn Quân - Nguyễn Tiến

TPO - Mẫu nước tiểu đàn heo hơn 2.000 con tại một trang trại ở Đồng Nai cho kết quả test nhanh dương tính với Salbutamol, đang chờ xét nghiệm chính thức.

Tối 5/9, Đoàn liên ngành của Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai tiến hành kiểm tra một trang trại chăn nuôi heo tại xã Tân An, lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra nhanh chất Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist.

Trong quá trình kiểm tra, đoàn công tác lấy mẫu nước tiểu của đàn heo để test nhanh Salbutamol. Kết quả cho thấy mẫu nước tiểu dương tính với Salbutamol.

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Trang trại chăn nuôi heo tại xã Tân An, TP Đồng Nai, tối 5/9. Ảnh: Nguyễn Tiến

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, đây mới là kết quả kiểm tra nhanh ban đầu. Mẫu nước tiểu đã được gửi đến cơ quan chuyên môn để xét nghiệm định lượng, nhằm xác định chính xác hàm lượng Salbutamol.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản TP Đồng Nai, xác nhận đoàn liên ngành đã kiểm tra trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn xã Tân An.

Theo ông Giang, kết quả test nhanh mới chỉ là thông tin ban đầu, chưa thể sử dụng để đưa ra kết luận chính thức về việc trang trại có sử dụng Salbutamol trong chăn nuôi hay không.

Trang trại được kiểm tra có quy mô đàn heo trên 2.000 con. Ngoài mẫu nước tiểu của heo, đoàn công tác cũng lấy mẫu nước uống tại trang trại để gửi cơ quan chuyên môn phân tích.

“Việc kết luận có vi phạm hay không phải căn cứ vào kết quả xét nghiệm chính thức cùng hồ sơ, biên bản kiểm tra của đoàn công tác”, ông Giang cho biết.

Hiện các mẫu đã được gửi xét nghiệm định lượng. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ kết quả phân tích cùng hồ sơ kiểm tra để đưa ra kết luận và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Gần 4.000 con heo tại 6 trại nhiễm Salbutamol

Trước đó, ngày 3/9 Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai cho biết đã chuyển hồ sơ vụ gần 4.000 con heo tại 6 trại nhiễm Salbutamol sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra.

Từ ngày 28/7 đến 5/8, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện các trại nuôi heo theo hình thức “vỗ béo”, sử dụng chất cấm trộn vào thức ăn nhằm tăng trọng nhanh.

Ngành nông nghiệp Đồng Nai đang tăng cường kiểm tra, truy xuất nguồn gốc và chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra xử lý.

Văn Quân - Nguyễn Tiến
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