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Thế giới

Tổng thống Nga Putin họp ba giờ đồng hồ với đặc phái viên Mỹ về xung đột Ukraine

Minh Hạnh

TPO - Các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner - đã có cuộc hội đàm kín kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, kết quả cụ thể của cuộc gặp chưa được tiết lộ.

Hai đặc phái viên Mỹ đến Mátxcơva vào sáng 5/9 để thảo luận về việc giải quyết xung đột tại Ukraine.

Trước khi bước vào phần hội đàm kín, báo chí đã được phép vào phòng họp trong thời gian ngắn. Tham dự cuộc hội đàm còn có Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay đặc phái viên Steve Witkoff (ảnh trái) và đặc phái viên Jared Kushner. (Ảnh: Điện Kremlin)

Trong phần mở đầu, Tổng thống Nga Putin gửi lời cảm ơn tới người đồng cấp Mỹ vì đã tham gia nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết cuộc xung đột kéo dài này.

“Mặc dù nhận thức được rằng mình đang đối mặt với tình thế khó khăn, ông Trump vẫn không ngừng nỗ lực giải quyết vấn đề và góp phần dàn xếp cuộc xung đột Nga - Ukraine. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về mọi khía cạnh của vấn đề. Phía Nga cũng sẵn sàng chia sẻ quan điểm của mình về tình hình hiện tại”, ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga tái khẳng định cam kết của Mátxcơva về việc ngừng tấn công Kiev trong khoảng thời gian ba ngày, bắt đầu từ nửa đêm 5/9. Việc tạm dừng này nhằm tạo điều kiện để các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Trump di chuyển an toàn tới thủ đô Ukraine.

"Tôi muốn lưu ý rằng phía Ukraine cũng đã giảm đáng kể các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả Mátxcơva. Chính quyền Ukraine đã công bố lời kêu gọi về một lệnh ngừng bắn rộng hơn kéo dài ba ngày, nhưng chúng tôi chưa bao giờ đạt được thỏa thuận với họ về vấn đề này”, ông Putin nói.

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Toàn cảnh cuộc gặp. (Ảnh: Điện Kremlin)
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Tổng thống Nga Putin phát biểu. (Ảnh: Điện Kremlin)

Tại cuộc gặp, đặc phái viên Witkoff thay mặt gia đình cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Robert Gilman - người bị giam giữ tại Nga từ năm 2022 và được trả tự do vào tháng trước vì lý do "nhân đạo", chuyển lời cảm ơn tới ông Putin. "Họ nên cảm ơn Tổng thống Trump. Chính ông ấy đã đưa ra lời đề nghị đó”, ông Putin đáp lời.

Sau cuộc hội đàm, đoàn xe chở ông Witkoff và ông Kushner đã di chuyển thẳng tới sân bay Vnukovo ở phía tây nam thủ đô nước Nga. Giám đốc RDIF - ông Dmitriev đã đích thân tiễn các đặc phái viên Mỹ, chia sẻ hình ảnh từ sân bay lên mạng xã hội và mô tả chuyến đi của họ là một "chuyến thăm kiến ​​tạo hòa bình quan trọng".

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Đặc phái viên Witkoff phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: Điện Kremlin)

Phát biểu với báo giới ngay sau khi hai ông Witkoff và ông Kushner rời Điện Kremlin, Trợ lý tổng thống Nga Ushakov cho biết, cuộc gặp diễn ra một cách "thực chất, mang tính xây dựng, đồng thời thể hiện sự thẳng thắn và tin cậy lẫn nhau ở mức độ cao". Trong quá trình thảo luận, phía Nga bày tỏ "niềm tin rằng các mục tiêu đã đề ra của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ hoàn thành”, đồng thời tái khẳng định "sự cần thiết phải giải quyết mọi nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột", ông Ushakov nói.

Vị trợ lý này cũng cho biết, nội dung đàm phán không chỉ giới hạn ở cuộc khủng hoảng Ukraine, mà hai bên còn thảo luận chi tiết về "các vấn đề kinh tế cũng như những dự án lớn, cùng có lợi giữa Nga và Mỹ".

Trước chuyến thăm, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các đặc phái viên được giao nhiệm vụ mang "đề xuất chấm dứt xung đột” tới Mátxcơva và Kiev. Sau chuyến thăm Nga, ông Witkoff và ông Kushner sẽ lên đường tới thủ đô Ukraine.

Minh Hạnh
RT
#Nga #Mỹ #Ukraine #Tổng thống Nga Vladimir Putin #đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff #đặc phái viên Mỹ Jared Kushner #xung đột Nga Ukraine #Điện Kremlin

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