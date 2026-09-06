Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ

TPO - Sáng nay (6/9), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga lên đường thực hiện chuyến thăm. Ảnh: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi; Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Hữu Đông; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu; Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương; Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cùng tham gia đoàn.

Hàn Quốc và Mông Cổ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Bắc Á.

​Đây là chuyến thăm đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Hàn Quốc sau 5 năm, là dịp để hai bên tiếp tục cụ thể hóa các cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao; thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ chiến lược, năng lượng tái tạo, phù hợp với tiềm năng và định hướng phát triển của hai nước.

Với Mông Cổ, đây là chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 23 năm, kể từ năm 2003, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện phát triển thực chất, hiệu quả hơn trong nhiều lĩnh vực còn nhiều dư địa như kinh tế, thương mại, năng lượng tái tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, giáo dục và giao lưu nhân dân.