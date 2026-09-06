Miền Bắc nắng nhẹ trước khi đón không khí lạnh

TPO - Từ hôm nay (6/9) đến ngày 8/9, miền Bắc duy trì thời tiết nắng nhẹ, ít mưa. Dự báo từ khoảng 9/9, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc, cục bộ có mưa to.

Hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ gồm Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Cao Bằng, trời nắng. Chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ gồm Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La và Lào Cai hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.



Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu chỉ 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm nay có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên sẽ duy trì ở miền Bắc đến ngày 8/9. Trong hai ngày 9-10/9, miền Bắc có khả năng đón đợt không khí lạnh đầu mùa với cường độ yếu. Đợt không khí lạnh này chủ yếu gây mưa rào và dông rải rác cho khu vực miền Bắc, đồng thời nền nhiệt giảm nhẹ, trời mát.

Miền Bắc tiếp tục đón trời thu đẹp trước khi không khí lạnh tràn về.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế sáng nay trời nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 30-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ gồm các tỉnh/thành phố Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi trong chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Dự báo từ ngày 8-9/9, khu vực miền Trung có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to. Từ ngày 10-15/9, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay ít mưa, nắng nhẹ, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM chiều và tối nay có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông vào chiều và đêm, cục bộ có mưa to, riêng các ngày 10-12/9, khu vực này có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.