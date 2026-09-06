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Người lính

Khoảnh khắc tiêm kích Hy Lạp nổ tung ngay tại triển lãm hàng không

Bình Giang

TPO - Một máy bay chiến đấu của Không quân Hy Lạp vừa rơi tại triển lãm hàng không ở phía bắc thủ đô Athens, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người có mặt tại sự kiện. Vụ tai nạn khiến 2 phi công thiệt mạng.

Ngày 5/9, chiếc tiêm kích Phantom F4 hai chỗ ngồi gặp nạn khi đang thực hiện động tác bay tầm độ cao thấp. Lửa bùng lên sau khi máy bay rơi và tạo ra cột khói đen lớn.

“Cảm giác đau buồn đang lan rộng, và chúng tôi xin chia sẻ với gia đình của hai phi công đã mất. Đây là lời nhắc nhở về những nguy hiểm mà các phi công Hy Lạp phải đối mặt mỗi ngày, khi họ luôn trong trạng thái sẵn sàng để bảo vệ bầu trời đất nước”, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nói.

Khoảnh khắc chiếc máy bay F-4 Phantom II của Hy Lạp rơi xuống và nổ tung.

Giới chức Không quân Hy Lạp cho biết, thi thể của hai phi công được tìm thấy trong quá trình cứu hộ. 11 máy bay và trực thăng chuyên thả nước đã hỗ trợ 85 lính cứu hỏa khống chế đám cháy.

Khu vực khán giả của triển lãm hàng không thường niên Athens Flying Week cách đó một đoạn, nên không có khán giả nào bị thương.

Ban tổ chức đã hủy các hoạt động còn lại của sự kiện, trong khi giới chức yêu cầu sơ tán khu vực gần căn cứ.

Video ghi lại vụ tai nạn cho thấy cột khói bốc lên từ điểm máy bay rơi xuống, sau đó là vụ nổ thứ hai lớn hơn xảy ra khi chiếc máy bay vỡ ra.

Bộ trưởng Quốc phòng Cyprus Vasilis Palmas cho biết, ông đã gọi điện cho người đồng cấp Hy Lạp Nikos Dendias để gửi lời chia buồn tới Chính phủ Hy Lạp.

“Với nỗi buồn sâu sắc, tôi được tin về cái chết của hai sĩ quan Không quân Hy Lạp, những người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trong triển lãm hàng không tại Căn cứ Không quân Tanagra”, ông Palmas viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

F-4 Phantom II, biệt danh “Bóng Ma II”, là một loại máy bay tiêm kích ném bom đa năng tầm xa siêu thanh, có thể hoạt động trong mọi thời tiết. Dòng máy bay này được hãng McDonnell Douglass thiết kế, ban đầu cho Hải quân Mỹ. F-4 Phantom II được quân đội Mỹ sử dụng từ năm 1960, sau đó được trang bị cho quân đội của nhiều nước khác.

Bình Giang
Theo AP
#Hy Lạp #Rơi máy bay #Tai nạn máy bay #F-4 Phantom II #Bóng Ma II

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