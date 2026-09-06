VĨNH LONG: Chống khai thác cát trái phép: Xử nghiêm hành vi 'bảo kê, làm ngơ, góp vốn'

TPO - Từ nay tới cuối tháng 11 tới, Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, đặc biệt với khai thác cát. Qua đó xử lý nghiêm vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường, chống sạt lở bờ sông, bờ biển.

Thông qua đợt cao điểm, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết tâm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khoáng sản, đặc biệt khai thác cát. Không để hình thành, phát sinh các điểm nóng. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, phòng chống sạt lở, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Văn Tư - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, công an các đơn vị, địa phương xác định công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về khoáng sản là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Việc triển khai kế hoạch cao điểm phải được thực hiện đồng bộ, gắn với kế hoạch của Công an tỉnh về thành lập các chốt kiểm tra, xử lý các “điểm nóng” về khai thác khoáng sản trên địa bàn, đặc biệt khai thác cát.

Công an xã Tân Hào, tỉnh Vĩnh Long phát hiện phương tiện chứa cát không rõ nguồn gốc.

Phòng Cảnh sát kinh tế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình; chủ động nắm, đánh giá, dự báo những vấn đề phức tạp có thể phát sinh, kịp thời tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Công an cấp xã chủ động tham mưu UBND cấp xã thành lập tổ công tác phòng, chống hoạt động khai thác cát trên địa bàn; tăng cường nắm tình hình tại cơ sở, nhất là tại các khu vực, tuyến sông có nguy cơ phát sinh hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chú trọng công tác phòng ngừa từ cơ sở, tuyên truyền đến các chủ phương tiện, chủ bến bãi và người dân chấp hành quy định pháp luật về khoáng sản, nâng cao nhận thức về phòng chống sạt lở, bảo vệ môi trường sinh thái...

Đồng thời, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Nghiêm cấm cán bộ, chiến sĩ có các hành vi “bảo kê, bao che, làm ngơ, góp vốn” hoặc tiếp tay cho hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Trường hợp phát hiện cán bộ, chiến sĩ có hành vi vi phạm phải kịp thời xác minh, xử lý nghiêm theo quy định, không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật...