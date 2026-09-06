Brooklyn Beckham và vợ chiếm hết sự chú ý trên thảm đỏ Venice

TPO - Brooklyn Beckham và vợ, Nicole Peltz, chiếm hết sự chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice 2026 ngày thứ 4.
Ngày 5/9 (giờ địa phương), vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tham dự buổi chiếu It Will Happen Tonight - phim điện ảnh hợp tác giữa ba nước Ý, Pháp và Tây Ban Nha - tại Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Ảnh: Just Jared.
Brooklyn diện tuxedo đen lịch lãm. Anh gây chú ý với kiểu tóc mới, dài và phong trần hơn. Ảnh: Shutterstock.
Brooklyn thể hiện hình ảnh người chồng ga lăng, chu đáo khi hộ tống vợ lên thảm đỏ. Anh không ngại ngồi xuống cùng các nhân viên chỉnh váy cho vợ. Ảnh: Just Jared.
Robert Pattinson dẫn theo vị hôn thê Suki Waterhouse tham dự buổi ra mắt phim Primetime. Suki khoe đôi chân dài miên man trong chiếc váy ngắn ren sang trọng của Saint Laurent, trị giá hơn 7.400 USD. Robert bảnh bao trong bộ vest trắng kẻ sọc rộng, áo sơ mi trắng và cà vạt kẻ sọc. Ảnh: Getty Images/WireImage.
Phoebe Bridgers - bạn diễn của Robert Pattinson - trong phim, thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy Alexander McQueen màu xám xuyên thấu, có giá gần 12.000 USD. Ảnh: Getty Images/Shutterstock.
Cặp anh em nghệ sĩ người Anh Noel và Liam Gallagher cũng gây chú ý khi dự buổi ra mắt phim tài liệu về ban nhạc của họ - Oasis: Don't Look Back in Anger. Ảnh: Getty Images.