Vào top 6 Miss World, Bảo Ngọc lập thành tích chưa từng có

TPO - Thành tích Top 6 chung cuộc của Lê Nguyễn Bảo Ngọc tại Miss World 2026 đi vào lịch sử nhan sắc Việt. Dù chưa thể chạm tới vương miện, cô vẫn khiến mạng xã hội bùng nổ.

Tối 5/9, chung kết Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Đây là lần đầu đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh được tổ chức ở Việt Nam.

Cuộc thi quy tụ 111 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc đại diện Việt Nam cạnh tranh vương miện.

Sau các vòng thi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được xướng tên vào Top 6 Miss World 2026. Dù chưa có duyên với danh hiệu hoa và á hậu Miss World, thành tích này đủ để khiến mạng xã hội Việt Nam vỡ òa. Người đẹp sinh năm 2001 thiết lập cột mốc mới cho Việt Nam tại đấu trường Hoa hậu Thế giới.

Mạng xã hội bùng nổ trước thành tích Top 6 Miss World 2026 của Lê Nguyễn Bảo Ngọc.

Ngay khi đại diện Việt Nam xuất hiện trong Top 6, nhiều diễn đàn, hội nhóm sắc đẹp và các nền tảng mạng xã hội đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc Bảo Ngọc được gọi tên. Hàng loạt bài đăng chúc mừng, hình ảnh, video màn trình diễn của người đẹp nhanh chóng được người hâm mộ đăng tải. Bài đăng trên trang cá nhân Bảo Ngọc đạt hơn 14.700 lượt thích chỉ sau một giờ.

Hàng nghìn khán giả bày tỏ niềm tự hào khi đại diện Việt Nam vượt qua nhiều đối thủ được đánh giá mạnh hơn để tiến vào nhóm 6 người đẹp xuất sắc nhất. Không ít khán giả bình luận rằng Bảo Ngọc đã có hành trình thuyết phục, đặc biệt sau khi cô giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á - Thái Bình Dương, qua đó giành vé vào thẳng Top 40.

Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối khi Bảo Ngọc chưa thể giúp Việt Nam lần đầu chạm tới vương miện nhan sắc hàng đầu thế giới.

Cư dân mạng bình luận: “Hơi tiếc vì không mang được vương miện về, nhưng Top 6 đã quá giỏi rồi”, “Bảo Ngọc giỏi thật sự, nhìn sáng cả sân khấu”, “Tôi mừng đến phát khóc. Chúc mừng Bảo Ngọc!”, “Cô ấy giúp Việt Nam thoát khỏi thứ hạng 2 con số rồi”, “Bảo Ngọc phá kỷ lục rồi”, “Thoát được khỏi ‘bùng binh’ 11-12-13 là vui rồi”, "Tự hào về cô ấy, Top 6 Miss World 2026!"...

Trước đêm chung kết, Bảo Ngọc nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng fan sắc đẹp quốc tế. Chuyên trang Real Pageanthology từng xếp cô ở vị trí thứ 6 trong bảng dự đoán Top 20 Miss World 2026. Đáng chú ý, ngay trước chung kết, Missosology và Sash Factor đều đánh giá đại diện Việt Nam là ứng viên sáng giá cho vương miện.

Hành trình của Bảo Ngọc tại Miss World năm nay được đánh giá là ổn định. Ngoài chiến thắng Top Model khu vực, cô lọt Top 20 Head-to-Head Challenge, Top 24 Beauty With a Purpose và có nhiều màn thể hiện nổi bật trong các hoạt động bên lề cuộc thi.

Việc Bảo Ngọc tiến vào Top 6 càng có ý nghĩa khi trước đó Việt Nam từng có Lương Thùy Linh lọt vào top 12 Miss World 2019 và Lan Khuê vào Top 11 Miss World 2015. Như vậy, Bảo Ngọc chính thức vượt qua những cột mốc này để xác lập thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường Miss World.

Kỳ tích này được Bảo Ngọc tạo nên ngay trên sân nhà. Từ đại diện từng khiến người hâm mộ lo lắng khi không có thứ hạng quá cao ở cuộc đua People's Choice trong những ngày đầu, Bảo Ngọc từng bước cải thiện vị thế bằng chính năng lực của mình.

Hoa hậu Bảo Ngọc lập kỷ lục thành tích với tư cách đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.

Trước khi tạo dấu ấn tại Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã có hành trình thi sắc đẹp đáng chú ý. Năm 2020, cô lần đầu thử sức tại Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 22. Hai năm sau, người đẹp Cần Thơ giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, đồng thời đoạt danh hiệu Người đẹp Thời trang và lọt vào Top 5 Người đẹp Nhân ái.

Tháng 10/2022, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam dự Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) tại Ai Cập và vượt qua 71 thí sinh để đăng quang, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành vương miện cuộc thi này.