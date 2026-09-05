Náo loạn bảng xếp hạng Hoa hậu Thế giới đăng quang ở Khánh Hòa

TPO - Bảo Ngọc được nhiều trang sắc đẹp quốc tế dự đoán đăng quang Miss World lần thứ 73, thứ hạng của đại diện các nước có nhiều khác biệt. Hàng chục Hoa hậu Thế giới qua các năm hội tụ tại Khánh Hòa cũng gây chú ý trước đêm chung kết 5/9.

Loạt ứng viên khuấy động bảng xếp hạng

Trước chung kết Miss World lần thứ 73, các bảng dự đoán kết quả khiến cuộc đua giành vương miện ở Khánh Hòa sôi động. Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, từ Missosology, Pageanthology đến RG Beauty và Primicia Miss.

Trong bảng Final Hot Picks mang tên Missosology, Bảo Ngọc được đặt ở vị trí số một. Theo sau đại diện Việt Nam lần lượt là Nigeria, Cộng hòa Dominica, Philippines và Pháp. Các vị trí từ thứ sáu đến thứ mười thuộc về Đan Mạch, Chile, Brazil, Eritrea và Cộng hòa Czech.

Pageanthology lựa chọn Bảo Ngọc cho ngôi vị cao nhất. Pháp đứng thứ hai, Eritrea thứ ba, tiếp đến là Brazil, Philippines và Uganda. Nigeria, ứng viên được Missosology xếp ngay sau Việt Nam, đứng thứ tám trong bảng này.

Đại diện Việt Nam được nhiều trang sắc đẹp quốc tế dự đoán đăng quang, vào top sâu tại Hoa hậu Thế giới.

Ở bảng dự đoán của RG Beauty, Bảo Ngọc tiếp tục dẫn đầu, theo sau là Zimbabwe và Malaysia. Gibraltar, Bolivia, Eritrea cũng xuất hiện trong nhóm nổi bật. Trong khi đó, Primicia Miss lựa chọn Việt Nam, Chile, Cộng hòa Czech và Nigeria cho bốn vị trí đầu tiên.

Điểm chung của các bảng dự đoán là đổ dồn sự tin tưởng cho đại diện Việt Nam.

Bảo Ngọc chắc suất Top 40 ở chung kết Miss World nhờ chiến thắng hạng mục Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương. Đối thủ mạnh nhất của Bảo Ngọc khu vực châu Á hiện tại là đại diện Philippines.

Tại châu Á và châu Đại Dương, bốn đại diện gồm Philippines thắng Head to Head Challenge, Việt Nam ở Top Model, Indonesia ở Multimedia và Campuchia ở People’s Choice.

Châu Âu có Đức giành thành tích ở cả Head to Head Challenge và Multimedia, Anh thắng Talent, Pháp chiến thắng Top Model và Gibraltar ở People’s Choice.

Khu vực châu Phi có Nam Phi, Nigeria, Zambia và Eritrea, lần lượt giành suất từ Head to Head Challenge, Top Model, Multimedia và People’s Choice.

Khu vực châu Mỹ và Caribe có năm đại diện. Puerto Rico thắng phần thi thể thao, Trinidad và Tobago ở Head to Head Challenge, Cộng hòa Dominica thắng Top Model, Guiana thắng Multimedia và Canada thắng People’s Choice.

23 suất còn lại được công bố trong chung kết. Từ Top 40, cuộc thi tiếp tục chọn Top 20, Top 12 và Top 6 trước khi xác định người kế nhiệm Opal Suchata Chuangsri.

Đại diện Philippines (phải) là đối thủ mạnh nhất của Bảo Ngọc khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Hàng chục hoa hậu đổ bộ, Khánh Hòa nóng trước chung kết

Không khí tại Khánh Hòa sôi động từ chương trình Hello Vietnam - Hello World tối 2/9. Khu vực Quảng trường 2 Tháng 4 và đường Trần Phú thu hút đông người dân, du khách đến theo dõi 111 thí sinh trình diễn Dances of the World.

Hàng chục Hoa hậu Thế giới cùng hiện diện, gồm đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri, các Miss World tiền nhiệm như Krystyna Pyszková, Karolina Bielawska, Vanessa Ponce de León, Stephanie Del Valle, Linda Pétursdóttir và Wilnelia Merced Forsyth. Cuộc hội ngộ kết nối nhiều thế hệ người đẹp trong dịp Miss World kỷ niệm 75 năm.

Các thí sinh trình diễn trong đêm thi Dances of the World diễn ra tối 2/9.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng ban tổ chức Miss World khóa trục đường Trần Phú, phường Nha Trang, đoạn quanh khu vực quảng trường 2 Tháng 4 để phục vụ hai đêm thi Dances of the World và chung kết Miss World lần thứ 73.

Theo đại diện ban tổ chức, sân khấu chung kết Hoa hậu Thế giới lần thứ 73 gần như là lớn và hoành tráng nhất trong lịch sử tổ chức của đơn vị này. Sân khấu dài hơn 110 m, sâu khoảng 30-40 m. Công trình bố trí hệ thống LED nhiều lớp, các lối di chuyển nối hậu trường và hơn 5.000 chỗ ngồi phía trước, chưa kể khu vực đứng dành cho khán giả. Hơn 500 nhân sự làm việc liên tục để phục vụ người xem.

“Ê-kíp vất vả trong khoảng thời gian này. Mọi thứ đều gấp gáp, chúng tôi phải liên tục đẩy nhanh tiến độ”, đại diện ban tổ chức tại Việt Nam chia sẻ.