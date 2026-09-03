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Hoa hậu

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Ông Nawat tước quyền đăng cai của Ấn Độ

Duy Nam

TPO - Ban tổ chức Miss Grand International ra thông báo tước quyền đăng cai Hoa hậu Hòa bình 2026 của Ấn Độ. Cuộc thi được đưa về Thái Lan tổ chức vào tháng 10.

Sáng 3/9, trang chủ Miss Grand International (MGI) đăng tải thông báo về việc quyết định dừng toàn bộ các hoạt động liên quan đến Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ, đồng thời chuyển các hoạt động còn lại của cuộc thi về Thái Lan.

Ban tổ chức cho biết quyết định này được đưa ra sau khi quốc gia đăng cai không thực hiện đúng các cam kết hợp đồng và tiêu chuẩn đã thỏa thuận với Miss Grand International.

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Hoa hậu Hòa bình 2026 được đưa về tổ chức tại Thái Lan.

"Theo các điều khoản trong thỏa thuận, quốc gia đăng cai có trách nhiệm cung cấp dịch vụ lưu trú, hậu cần chuẩn 5 sao và duy trì tiêu chuẩn sản xuất 5 sao trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Đây là những yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm an toàn, sự thoải mái và trải nghiệm toàn diện cho các thí sinh, cũng như giữ vững tiêu chuẩn chuyên nghiệp và uy tín của Miss Grand International", ban tổ chức cho biết.

Phía MGI tiết lộ dù đã trải qua các cuộc thảo luận và nỗ lực giải quyết tình hình, các tiêu chuẩn cam kết trong hợp đồng vẫn không được đáp ứng. "Do đó, Miss Grand International nhận thấy việc tiếp tục tổ chức cuộc thi trong điều kiện hiện tại không đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho thí sinh, đội ngũ nhân sự, đối tác", MGI nêu.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ban tổ chức Miss Grand International quyết định chấm dứt mọi hoạt động tại Ấn Độ và tiếp tục hành trình cuộc thi tại Thái Lan. Cuộc thi Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 đến 10/10.

Thông tin chi tiết về lịch trình, địa điểm, các hoạt động và công tác chuẩn bị tại Thái Lan được Miss Grand International chính thức thông báo trong thời gian tới.

Trước đó, công tác tổ chức Miss Grand International 2026 tại Ấn Độ gặp nhiều trục trặc. Tháng 7, tổ chức MGI phát thông báo tìm kiếm đối tác nắm giữ bản quyền quốc gia tại nhiều thị trường do trước đó nhiều giám đốc quốc gia tuyên bố từ bỏ bản quyền đơn phương.

Ban tổ chức mời gọi các đơn vị, tổ chức có uy tín và năng lực trong lĩnh vực văn hóa - giải trí tham gia ứng tuyển để trở thành đại diện chính thức của các quốc gia, vùng lãnh thổ cử đại diện thi Miss Grand International 2026.

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Emoura Phạm đại diện Việt Nam tại MGI 2026.

Theo thông tin từ phía MGI, cuộc thi đang hướng tới thị trường trọng điểm như Colombia, Ghana, Haiti, Thổ Nhĩ Kỳ, Nicaragua, Ai Cập, Đức, Bolivia, Uruguay… cùng một số thị trường tiềm năng khác.

Trước đó, cuộc thi Miss Grand International 2025 được tổ chức tại Thái Lan với 77 người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Người đẹp Emma Mary Tiglao đến từ Philippines đăng quang hoa hậu. Cô trở thành đại diện thứ hai của Philippines giành vương miện Miss Grand International.

Đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026 Emoura Phạm. Cô sinh năm 2000 tại TPHCM, tên thật là Turner Katherine Margaret. Người đẹp sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ du học năm 15 tuổi. Cô cao 1,7 m cùng số đo ba vòng 79-59-92 cm, gương mặt sắc sảo, hiện đại.

Hồi tháng 7, Việt Nam được xác nhận là quốc gia đăng cai Miss Grand International 2027. Cuộc thi dự kiến diễn ra khoảng tháng 9 hoặc tháng 10/2027. Ban tổ chức cho biết xây dựng chuỗi hoạt động gắn với quảng bá văn hóa, thiên nhiên và các vùng di sản của Việt Nam trong thời gian diễn ra cuộc thi.

Duy Nam
#Hoa hậu Hòa bình 2026 #Miss Grand #ông Nawat #Ấn Độ #đăng cai Hoa hậu Hòa bình

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