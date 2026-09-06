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Hoa hậu

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Câu ứng xử giúp mỹ nhân Cộng hòa Dominica đăng quang Miss World 2026

Duy Nam

TPO - Đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026 trong chung kết diễn ra ở Khánh Hòa tối 5/9. Người đẹp ghi điểm với câu trả lời ứng xử về mang tiếng Anh tới với trẻ em nghèo.

Tối 5/9, đại diện Cộng hòa Dominica - Joheirry Mola - đã vượt qua 110 thí sinh để đăng quang ngôi vị cao nhất trong chung kết Miss World 2026 nhân dịp kỷ niệm 75 năm cuộc thi. Chiến thắng của cô được đánh giá xứng đáng và nhận được sự ủng hộ của các fan sắc đẹp.

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Joheirry Mola đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026.

Phần thi ứng xử quyết định danh hiệu

Trong phần thi ứng xử dành cho Top 6, Joheirry Mola nhận được câu hỏi từ bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam: "Bạn từng đồng hành hoặc thực hiện những hoạt động nào vì cộng đồng tại quê hương? Nếu có cơ hội, bạn muốn làm gì để lan tỏa và phát triển tinh thần Beauty With a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả tại đất nước mình".

Người đẹp trả lời: "Mục tiêu của tôi là mang chương trình tiếng Anh đến với trẻ em tại các cộng đồng ở Boniver, bởi tôi tin rằng việc biết thêm một ngôn ngữ có thể mở ra những cơ hội và cánh cửa lớn trong cuộc sống”.

Joheirry Mola cho biết từng trò chuyện với các cô gái ở đây và nói với họ rằng chính ngôn ngữ đã giúp cô có mặt ở Miss World. “Đó là phương tiện để mỗi người thể hiện cảm xúc, bày tỏ suy nghĩ và theo đuổi mục tiêu của mình. Với tôi, điều ý nghĩa nhất là có thể trao cho trẻ em một công cụ quan trọng mà các em có thể sử dụng trong suốt cuộc đời. Đó cũng là giá trị tôi muốn tiếp tục mang theo và lan tỏa trong cộng đồng của mình”, cô chia sẻ.

Với câu trả lời ứng xử ấn tượng, Joheirry Mola làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Cộng hòa Dominica đầu tiên đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới.

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Joheirry Mola có câu trả lời ứng xử ấn tượng.

Hành trình ấn tượng

Joheirry Mola luôn nằm trong nhóm các thí sinh được đánh giá cao của các bảng xếp hạng sắc đẹp. Trước đêm chung kết, cô lọt vào nhóm thí sinh sáng giá của Sash Factor, Missosology, Globalbeauties.

Joheirry Mola 24 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp, tốt nghiệp Đại học Iberoamericana (UNIBE) với bằng cử nhân Quản trị Kinh doanh. Trang chủ Hoa hậu Thế giới mô tả tân hoa hậu là nhà giáo dục tận tâm, người hoạt động vì cộng đồng và người làm công tác truyền thông.

Với tư cách là người sáng lập kiêm chủ tịch tổ chức Voices of Tomorrow, cô nỗ lực mở rộng cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Cô giảng dạy các môn Văn học và Khoa học Xã hội bằng tiếng Anh, qua đó khơi dậy tư duy phản biện và thúc đẩy sự phát triển toàn diện.

Joheirry Mola còn là phóng viên của chương trình Ventana a Quisqueya thuộc đài Univision New York. Joheirry tích cực quảng bá văn hóa Cộng hòa Dominica, cũng như phản ánh các vấn đề xã hội và những câu chuyện ý nghĩa trong cộng đồng.

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Joheirry Mola đã có một hành trình ấn tượng tại Miss World 2026.

“Vừa là Đại sứ của tổ chức Goya Gives vừa là người mẫu chuyên nghiệp, Joheirry luôn hành động dựa trên tinh thần kết nối con người, lòng thấu cảm và những giá trị tốt đẹp được vun đắp từ một gia đình luôn gắn bó, yêu thương”, trang chủ Miss World viết.

Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026, Joheirry Mola thể hiện ấn tượng ở các phần thi phụ. Cô đã lọt vào Top 20 phần thi Multimedia Challenge, giành chiến thắng phần thi Top Model khu vực châu Mỹ.

Trong đêm chung kết, Joheirry Mola giành suất vào thẳng top 40 nhờ thắng phần thi Top Model. Cô tiếp tục là một trong 5 thí sinh khu vực châu Mỹ được xướng tên vào Top 20. Ở Top 12, Joheirry Mola phải cạnh tranh suất đi tiếp với người đẹp Brazil - một đại diện được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá là mạnh nhất nhì mùa giải năm nay.

Cuối cùng, với phong thái đĩnh đạc và câu trả lời ứng xử ngắn gọn, súc tích, Joheirry Mola đã đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thế giới 2026.

Duy Nam
#đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026 #chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 #Miss World #Bảo Ngọc #trả lời ứng xử #mỹ nhân Cộng hòa Dominica

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