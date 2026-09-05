Cơ hội nào cho Bảo Ngọc?

TPO - Đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc - được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao, thậm chí dự đoán đăng quang Hoa hậu Thế giới 2026. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc Miss World luôn được cho là khó đoán, nhiều bất ngờ.

Trước chung kết Miss World lần thứ 73, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong cuộc đua vương miện. Thành tích nổi bật ở các phần thi phụ, kinh nghiệm quốc tế, khả năng giao tiếp cùng sự đánh giá tích cực từ các chuyên trang sắc đẹp giúp đại diện Việt Nam bước vào đêm quyết định với vị thế của một ứng viên sáng giá.

Tuy nhiên, từ một ứng viên mạnh đến vị trí người chiến thắng ở Hoa hậu Thế giới luôn không hề dễ dàng.

Váy dạ hội Bảo Ngọc lựa chọn cho chung kết Hoa hậu Thế giới 2026.

Hành trình càn quét nhiều giải phụ

Nhìn vào hành trình của Bảo Ngọc tại Miss World 2026, khán giả có quyền hài lòng với những gì đại diện Việt Nam đã thể hiện.

Thành tích quan trọng nhất của cô là trở thành thí sinh xuất sắc nhất khu vực châu Á - châu Đại Dương ở phần thi Top Model. Kết quả này giúp Bảo Ngọc giành suất vào thẳng Top 40 chung cuộc, đồng thời khẳng định lợi thế rõ rệt của người đẹp Việt Nam về hình thể, phong thái và kỹ năng trình diễn.

Cô cũng lọt Top 20 phần thi Head-to-Head Challenge, Top 23 phần thi Tài năng và vào Top 24 phần thi Beauty With a Purpose với dự án nhân ái Gen Zero. Việc xuất hiện trong các bảng thành tích của nhiều phần thi phụ cho thấy sự đa dạng, linh hoạt của Bảo Ngọc.

Là đại diện chủ nhà, Bảo Ngọc được đánh giá có nhiều thế mạnh nổi bật. Người đẹp sinh năm 2001 sử dụng tiếng Anh tốt, sở hữu nền tảng học vấn và kinh nghiệm hoạt động xã hội. Đặc biệt, dự án Gen Zero giúp cô có câu chuyện riêng để mang đến Miss World, thay vì chỉ xuất hiện với hình ảnh một hoa hậu có thành tích sắc đẹp.

Bảo Ngọc không phải là gương mặt lần đầu bước ra đấu trường quốc tế. Trước Miss World 2026, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, sau đó đăng quang Miss Intercontinental 2022. Kinh nghiệm đó là lợi thế không thể phủ nhận.

Bên cạnh đó, việc Miss World được tổ chức tại Việt Nam cũng mang đến cho Bảo Ngọc lợi thế đặc biệt. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cũng đi kèm áp lực lớn. Khi cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam, sự kỳ vọng dành cho đại diện chủ nhà chắc chắn lớn hơn bình thường.

Các chuyên trang quốc tế dự đoán ai?

Bảo Ngọc thể hiện ấn tượng ở các phần thi phụ.

Sự đánh giá cao của các chuyên trang sắc đẹp quốc tế là tín hiệu tích cực dành cho Bảo Ngọc trước giờ G.

Sáng 5/9, cả hai chuyên trang Sash Factor và Missosology đều đưa đại diện Việt Nam lên vị trí số một trong những bảng dự đoán cuối trước chung kết Miss World 2026. Việc hai chuyên trang sắc đẹp lớn cùng có chung lựa chọn không phải là điều thường xuyên xảy ra.

Trong bảng dự đoán cuối cùng của Sash Factor, Bảo Ngọc được lựa chọn cho vị trí hoa hậu. Theo sau cô là những đại diện mạnh như Philippines, Pháp, Brazil và Nigeria. Trong khi đó, Missosology cũng đặt Bảo Ngọc ở vị trí đầu tiên, trước Nigeria, Cộng hòa Dominica, Philippines và Pháp.

Đặc biệt, Bảo Ngọc không phải là cái tên bất ngờ xuất hiện ở vị trí cao vào phút cuối. Cô đã duy trì sự chú ý trong hành trình cuộc thi và được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao từ đầu.

Các bảng dự đoán phần nào phản ánh phong độ mà một thí sinh thể hiện trong thời gian diễn ra cuộc thi. Bảo Ngọc có thành tích phụ nổi bật, hình thể ấn tượng, khả năng giao tiếp tốt, câu chuyện cá nhân rõ nét và lợi thế của người từng có kinh nghiệm quốc tế. Những yếu tố đó giúp cô trở thành ứng viên dễ được nhận diện.

Tuy nhiên, lịch sử các cuộc thi sắc đẹp quốc tế từng chứng kiến không ít trường hợp ứng viên dẫn đầu các bảng xếp hạng nhưng không thể chiến thắng. Vì vậy, những nhận định của Sash Factor và Missosology chỉ nên được xem là tín hiệu tích cực hơn là sự bảo đảm cho chiến thắng.

Bên cạnh Bảo Ngọc, các ứng viên Philippines, Nigeria, Pháp, Cộng hòa Dominica cùng một số đại diện khác đều đã có những dấu ấn đáng chú ý tại các phần thi phụ. Cuộc đua năm nay có nhiều thí sinh sở hữu kinh nghiệm, câu chuyện cá nhân và thành tích đủ sức cạnh tranh ở thời điểm cuối cùng. Chính sự hiện diện của nhóm ứng viên này khiến đêm chung kết trở nên khó đoán.

Cơ hội nào?

Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế dự đoán đăng quang.

Nhìn một cách tổng thể, Bảo Ngọc đang có cơ hội rất lớn để giành thứ hạng cao tại Miss World 2026. Thậm chí, đây có thể xem là một trong những cơ hội lớn nhất mà Việt Nam từng có tại Miss World.

Điểm mạnh của Bảo Ngọc nằm ở sự cân bằng. Cô không chỉ có chiều cao và kỹ năng trình diễn để tạo lợi thế ở Top Model. Cô cũng có khả năng giao tiếp để thể hiện ở Head-to-Head, có dự án xã hội để tham gia Beauty With a Purpose và có kinh nghiệm quốc tế để kiểm soát áp lực.

Tuy nhiên, để đăng quang Miss World, một hồ sơ đẹp vẫn chưa đủ. Đêm chung kết luôn là thời điểm tạo ra sự khác biệt. Cách một thí sinh xuất hiện, giao tiếp, phản ứng trước câu hỏi và thể hiện bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định có thể thay đổi cục diện.

Trước đêm chung kết, Bảo Ngọc chia sẻ cô đã nỗ lực 100% để hướng tới mục tiêu cao nhất. Lợi thế sân nhà, sự cổ vũ của khán giả và những dự đoán tích cực từ quốc tế chắc chắn là động lực to lớn với Bảo Ngọc nhưng đồng thời cũng tạo nên một áp lực vô hình.

Bảo Ngọc cần bước lên sân khấu chung kết với bản lĩnh, sự tự tin nhưng không nên chủ quan và bị cuốn vào những dự đoán của chuyên trang sắc đẹp quốc tế.