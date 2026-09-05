Quỳnh Nga - Việt Anh sau công khai tình cảm

TPO - Sau khi xác nhận mối quan hệ, Quỳnh Nga và Việt Anh thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời tư. Họ cùng du lịch, tổ chức sinh nhật chung và đang hoàn thiện căn nhà để xây dựng tổ ấm.

Ngày 4/9, Quỳnh Nga chia sẻ loạt hình ảnh, clip cùng Việt Anh được bạn bè tổ chức sinh nhật tại Đà Nẵng. Cả hai đều sinh nhật trong tháng 9, chỉ cách nhau một ngày nên theo nữ diễn viên, nhiều năm qua họ thường tổ chức sinh nhật chung.

Việt Anh dành cử chỉ tình cảm cho bạn gái, gửi lời chúc cô luôn hạnh phúc. Quỳnh Nga cũng công khai gọi bạn trai là “anh yêu” khi chia sẻ khoảnh khắc của cả hai trên trang cá nhân.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Quỳnh Nga và Việt Anh.

Quỳnh Nga và Việt Anh công khai chuyện tình cảm ngày 15/7, sau thời gian dài vướng tin sống chung. Họ nhiều lần xuất hiện trong các sự kiện, chuyến đi với nhóm bạn nhưng không lên tiếng về mối quan hệ.

Sau khi xác nhận yêu nhau, họ cởi mở chia sẻ đời tư. Quỳnh Nga và Việt Anh cùng đi du lịch và không ngại thể hiện tình cảm trước bạn bè.

Việt Anh từng cho biết anh mong gắn bó lâu dài với Quỳnh Nga. Cả hai đang hoàn thiện căn nhà - nơi được xem là tổ ấm chung của họ.

Chia sẻ với Tiền Phong, Quỳnh Nga cho biết cô và Việt Anh bắt đầu mối quan hệ tình cảm khoảng hơn một năm trước. Trước đó, họ là đồng nghiệp và chơi chung trong một nhóm bạn gồm nhiều diễn viên, MC.

“Tôi và anh Việt Anh đã độc thân khá lâu. Trước đó, bạn bè của chúng tôi cũng tích cực vun vào. Đến khi tôi đi thi Bước nhảy hoàn vũ, anh Việt Anh là người hỗ trợ tìm bài vở, ý tưởng và thay tôi trao đổi với bạn nhảy vì tiếng Anh của tôi không tốt lắm. Kể từ đó chúng tôi quen nhau”, Quỳnh Nga chia sẻ.

Sau công khai chuyện tình cảm, Quỳnh Nga - Việt Anh ngày càng tình tứ.

Nữ diễn viên cho biết cả hai từng trải qua đổ vỡ tình cảm nên khi bước vào mối quan hệ mới, họ không quá đặt nặng danh phận hay việc phải hợp thức hóa tình yêu bằng một đám cưới.

Điều quan trọng là sống vui vẻ, hạnh phúc và mang lại niềm vui cho nhau. Đến thời điểm này, cả hai đều cảm thấy thoải mái về việc công khai chuyện tình cảm.

Quỳnh Nga cho rằng cả hai đều trưởng thành và từng trải nên đến hiện tại chưa xảy ra bất đồng lớn về quan điểm trong tình yêu. Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng nhìn nhận mối quan hệ mới chỉ kéo dài hơn một năm và cần thêm thời gian để cả hai hiểu nhau.

Quỳnh Nga và Việt Anh có những bước tiến đáng chú ý trong cuộc sống riêng. Không lâu sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi tiết lộ cùng mua một căn nhà để xây dựng tổ ấm.

Quỳnh Nga cho biết quyết định này đến khá tự nhiên sau một thời gian hai người tìm hiểu.

“Thật ra nếu tính về độ tuổi thì tôi và anh Việt Anh đều không còn trẻ, chúng tôi đã đủ trưởng thành để có thể tự quyết định những việc lớn. Sau khoảng thời gian nói chuyện với nhau thì chúng tôi có ý tưởng tìm mua một ngôi nhà để cùng ở. Lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đi xem vài căn nhà xem có hợp không. Nhưng cũng là cái duyên, khi đến xem ngôi nhà này thì thấy ưng và chốt luôn”, nữ diễn viên kể.

Theo Quỳnh Nga, hiện cả hai đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện căn nhà. Việc cùng mua nhà và chuẩn bị không gian sống chung được cô xem là quyết định tự nhiên thay vì lên kế hoạch từ trước.

Quỳnh Nga - Việt Anh cùng mua nhà, đang hoàn thiện tổ ấm mới nhưng chưa có kế hoạch kết hôn.

Khi được hỏi về dự định kết hôn với Việt Anh, Quỳnh Nga cho biết họ không đặt nặng chuyện cưới xin. Sau những đổ vỡ trong quá khứ, nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng với cô hiện tại là cuộc sống hạnh phúc và thoải mái bên người đồng hành.

“Chúng tôi đều từng đổ vỡ rồi nên ở thời điểm này việc cưới hỏi không còn quan trọng. Nếu chúng tôi quyết định không kết hôn thì tôi cũng thấy không sao cả”, Quỳnh Nga nói.

Về chuyện sinh con ở tuổi 38, nữ diễn viên cũng giữ quan điểm để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Trong cuộc sống chung, Quỳnh Nga cho biết cả hai đều độc lập về tài chính nên không phân chia cứng nhắc chuyện ai phải chịu khoản chi nào. Với những khoản lớn như việc mua nhà, hai người cùng đóng góp dựa trên khả năng tài chính tại thời điểm đó.