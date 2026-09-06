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Căn hộ chung cư bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng

Thanh Hà

TPO - Rạng sáng ngày 6/9, một vụ hoả hoạn xảy ra tại căn hộ chung cư số 90 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự việc, 3 người bên trong thoát nạn.

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Hình ảnh người dân ghi lại khi xảy ra vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng cùng ngày người dân phát hiện có cháy tại căn hộ tầng 9 chung cư HH1 90 Nguyễn Tuân (Thanh Xuân, Hà Nội).

Lực lượng chức năng đã điều 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tìm kiếm, cứu nạn và chữa cháy.

Người dân cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, bên trong căn hộ có 3 mẹ con. Phát hiện vụ cháy, cả ba mẹ con đã kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

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Bên trong căn hộ nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám sau ít phút. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Thanh Hà
#Cháy chung cư #Cứu hộ cứu nạn #Hỏa hoạn Hà Nội #Căn hộ HH1 Nguyễn Tuân #An toàn phòng cháy chữa cháy

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