Mưa lớn, đất đá tràn xuống con dốc trên tuyến đường huyết mạch ở Đồng Nai

TPO - Mưa lớn trong đêm 5/9 khiến nhiều vị trí trên đoạn dốc Năm Cây, thuộc tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà qua xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai xảy ra sạt lở, gây ách tắc giao thông.

Sáng 6/9, đại diện UBND xã Phước Sơn, TP. Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn trong đêm 5/9, khu vực dốc Năm Cây trên tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí.

Tình trạng sạt lở trên dốc Năm Cây thuộc tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà trong đêm 5/9 (ảnh người dân cung cấp)

Theo ghi nhận, mỗi điểm sạt lở có chiều dài khoảng vài chục mét, đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Phước Sơn đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các đơn vị ngành giao thông khẩn trương tiếp cận hiện trường, xử lý các điểm sạt lở. Đồng thời, địa phương tổ chức đánh giá tình hình, cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Lãnh đạo xã Phước Sơn cho biết, dốc Năm Cây là khu vực thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Do đó, địa phương thường xuyên cảnh báo người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt trong thời điểm thời tiết diễn biến phức tạp.

Tình trạng sạt lở trên dốc Năm Cây làm gián đoạn việc lưu thông của người dân trên địa bàn xã Phước Sơn (ảnh người dân cung cấp)

Theo địa phương, tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà hiện nằm trong gói sửa chữa, duy tu do Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) thực hiện. Trước tình hình mưa lớn, các đơn vị chức năng đã có phương án cảnh báo và chủ động nhận định nguy cơ sạt lở tại những khu vực xung yếu.

Nhờ chủ động ứng phó, các điểm sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng triển khai phương tiện, máy móc để giải phóng đất đá, khơi thông mặt đường.

Đến hơn 8h sáng 6/9, các vị trí sạt lở trên tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà đã cơ bản được khắc phục, giao thông qua khu vực dốc Năm Cây được nối lại, người dân có thể lưu thông bình thường.

Địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là tình hình mưa lớn, để kịp thời cảnh báo và xử lý nếu phát sinh thêm các điểm sạt lở trên tuyến.